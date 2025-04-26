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26 апреля 2025, 10:54 |
772
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я не могу брать на себя такую ответственность»

Президент УАФ прокомментировал результаты аудита об убытках в организации

26 апреля 2025, 10:54 |
772
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я не могу брать на себя такую ответственность»
УАФ. Андрей Шевченко

25 апреля состоялся Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ), на котором был представлен отчет об убытках организации с 2015 по 2023 год – сумма составила 1,7 млрд грн. Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал результаты этого аудита:

– Мы сделали second opinion, чтобы объективно посмотреть на результат. У нас есть два аудита, которые были проведены примерно в одно и то де время. Теперь это нужно оценить. Мы будем работать над тем, чтобы вернуть эти деньги. Конечно, все документы будут направлены в соответствующие органы.

– Вы берете на себя ответственность держать это дело на личном контроле?

– Все, что можно было сделать, мы сделали. Провели два аудита. Сейчас мы передадим все необходимые документы в органы, которые этим занимаются. Вони знают, что с этим делать. Я не могу брать на себя такую ответственность, – сказал Шевченко.

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Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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