Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я не могу брать на себя такую ответственность»

25 апреля состоялся Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ), на котором был представлен отчет об убытках организации с 2015 по 2023 год – сумма составила 1,7 млрд грн. Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал результаты этого аудита:

– Мы сделали second opinion, чтобы объективно посмотреть на результат. У нас есть два аудита, которые были проведены примерно в одно и то де время. Теперь это нужно оценить. Мы будем работать над тем, чтобы вернуть эти деньги. Конечно, все документы будут направлены в соответствующие органы.

– Вы берете на себя ответственность держать это дело на личном контроле?

– Все, что можно было сделать, мы сделали. Провели два аудита. Сейчас мы передадим все необходимые документы в органы, которые этим занимаются. Вони знают, что с этим делать. Я не могу брать на себя такую ответственность, – сказал Шевченко.