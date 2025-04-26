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  4. Звезда Реала обратился к Анчелотти с особой просьбой
Испания
26 апреля 2025, 21:29 |
1149
0

Звезда Реала обратился к Анчелотти с особой просьбой

Винисиус Жуниор хочет бить пенальти в Эль-Класико, если появится такая возможность

26 апреля 2025, 21:29 |
1149
0
Звезда Реала обратился к Анчелотти с особой просьбой
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В субботу, 26 апреля, должен состояться финальный матч Кубка Испании 2024/25 в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Поединок запланирован в 23:00 по киевскому времени.

По информации испанских СМИ, звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор обратился к наставнику «бланкос» Карло Анчелотти с просьбой. Бразилец хочет бить пенальти в Эль-Класико, если появится такая возможность.

«Я хочу взять это на себя», – сказал Винисиус.

В этом сезоне бразилец провел 47 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 14 ассистов. Ранее сообщалось, что вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может получить дисквалификацию на два года из-за конфликта интересов.

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Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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