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  4. Конфликт интересов. Винисиусу угрожает дисквалификация на два года
Испания
23 апреля 2025, 10:57 |
915
0

Конфликт интересов. Винисиусу угрожает дисквалификация на два года

Бразилец приобрел акции нескольких клубов несмотря на запрет ФИФА

23 апреля 2025, 10:57 |
915
0
Конфликт интересов. Винисиусу угрожает дисквалификация на два года
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может получить дисквалификацию на два года из-за конфликта интересов.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что футболист через компанию ALL Agenciamento Esportivo покупал акции других клубов, но не мог так делать из-за выступлений на профессиональном уровне.

Компания из Бразилии Tiberis Holding do Brasil обратилась к дисциплинарному комитету ФИФА с заявлением о нарушении Кодекса этики и чести. Согласно статье 20 этого документа, игроку запрещается владеть акциями команд даже тогда, если эти клубы играют в разных турнирах, странах и конфликт интересов практически отсутствует.

Максимальное наказание, которое угрожает Винисиусу – дисквалификация на два года. Однако специалисты утверждают, что бразилец может избежать таких санкции, если выполнит несколько условий. Вингеру нужно продать все свои акции, которыми он владеет (это бразильский «Атлетик» и португальская «Алверка»), а также заплатить обязательный штраф.

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Николай Титюк Источник: Джанлука Ди Марцио
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