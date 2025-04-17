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  4. Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 08:27 |
3488
2

Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ

Между соперниками возник конфликт во время матча 1/4 финала

17 апреля 2025, 08:27 |
3488
2
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

16 апреля состоялся второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов – мадридский «Реал» уступил лондонскому «Арсеналу» со счетом 1:2 (первый матч 0:3) и вылетел из турнира.

В одном из эпизодов нервы не выдержали у вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора. Бразилец побежал к боковой линии, чтобы взять мяч, который находился в ногах украинского защитника Александра Зинченко.

Футболист «Арсенала» не спешил помогать сопернику и придержал мяч. Этот поступок разозлил Винисиуса, который подбежал к украинцу, толкнул его и начал высказывать свои претензии.

Конфликт соперников попал в объективы телекамер. Несмотря на все усилия бразильского вингера, его клуб не сумел переломить ход противостояния и продолжит борьбу во внутренних турнирах – Кубке и чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Арсенала» пропустит первый матч полуфинала против ПСЖ из-за желтой карточки.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал Александр Зинченко Винисиус Жуниор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Night Watch
Зина колхозник. Там никто не бодался даже во время пенальти  и не пенальти.
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+1
Володимир
Не лучший способ отличиться.. 
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+1
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