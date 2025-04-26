Динамо может завершить сезон с уникальным достижением

В матче 31-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле сенсационно проиграл «Ницце» со счетом 1:3. Парижский клуб не сумел продлить беспроигрышную серию в чемпионате Франции.

Таким образом киевское «Динамо» и молдавский «Шериф» являются единственными клубами в текущем сезоне европейских чемпионатов, которые идут без поражений.

Правда, чемпионат в Молдове лишь недавно начался – сыграно шесть туров. «Динамо» же провело в УПЛ 25 беспроигрышных матчей. У подопечных Шовковского в УПЛ остались поединки с «Шахтером», «Ингульцом», «Полесьем», «Черноморцем» и «Колосом».