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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 23:02 |
529
1

Динамо может завершить сезон с уникальным достижением

Киевский клуб до сих пор идет без поражений в УПЛ

26 апреля 2025, 23:02 |
529
1
Динамо может завершить сезон с уникальным достижением
ФК Динамо

В матче 31-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле сенсационно проиграл «Ницце» со счетом 1:3. Парижский клуб не сумел продлить беспроигрышную серию в чемпионате Франции.

Таким образом киевское «Динамо» и молдавский «Шериф» являются единственными клубами в текущем сезоне европейских чемпионатов, которые идут без поражений.

Правда, чемпионат в Молдове лишь недавно начался – сыграно шесть туров. «Динамо» же провело в УПЛ 25 беспроигрышных матчей. У подопечных Шовковского в УПЛ остались поединки с «Шахтером», «Ингульцом», «Полесьем», «Черноморцем» и «Колосом».

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистика Шериф Тирасполь ПСЖ
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 1
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Ser Maz
во-первых еще рано об этом говорить,а во-вторых было но только лучше только три ничьи! советую молодым журналистам перед подачей поизучать вопрос очень хорошо! сайт превратился в эротико-спортивный с тупыми заголовками! не боитесь ,что перейдут на другие ресурсы
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