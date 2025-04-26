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  4. Леоненко рассказал, как его когда-то называл Лобановский
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 22:25 |
1309
3

Леоненко рассказал, как его когда-то называл Лобановский

Экс-игрок «Динамо» вспомнил, какие в команде ему давали прозвища

26 апреля 2025, 22:25 |
1309
3
Леоненко рассказал, как его когда-то называл Лобановский
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Киев Виктор Леоненко рассказал, какие в команде у него были прозвища.

«Каких только у меня прозвищ не было – и Леон, и Артист, и футбольный премьер, Хац Мастером называл. Я ко всем нормально относился и не обижался.

Лобановский меня «Виктор Евгеньевич» называл, шутил так. После этого меня вся команда начала по отчеству звать. Я и сам прозвища люблю придумывать, и никто не обижается. Йовичевича вон «Арамисом» называл из-за его бородки и усиков. Это нормально», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Валерий Лобановский чемпионат Украины по футболу Виктор Леоненко
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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Serhii P.
Лобановський був здібним тренером, але це не скасовує того факту, що він робив величезний акцент на фізичну підготовку, часто перевантажуючи футболістів на тренуваннях. У результаті, багато його гравців через численні травми, які були наслідком цих фізичних навантажень, змушені були завершувати кар'єру у 28-29 років.
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0
Saltovka
Интересно а как игроки называли лобановского?? Наверняка у физрука была какая-та погремуха...
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