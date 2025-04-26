Леоненко рассказал, как его когда-то называл Лобановский

Бывший футболист «Динамо» Киев Виктор Леоненко рассказал, какие в команде у него были прозвища.

«Каких только у меня прозвищ не было – и Леон, и Артист, и футбольный премьер, Хац Мастером называл. Я ко всем нормально относился и не обижался.

Лобановский меня «Виктор Евгеньевич» называл, шутил так. После этого меня вся команда начала по отчеству звать. Я и сам прозвища люблю придумывать, и никто не обижается. Йовичевича вон «Арамисом» называл из-за его бородки и усиков. Это нормально», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.