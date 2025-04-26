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Испания
26 апреля 2025, 08:49 | Обновлено 26 апреля 2025, 09:56
1212
0

«Невыносимо». Атлетико отреагировал на скандал вокруг финала Кубка Испании

«Реал» хотел бойкотировать финальный матч, но передумал

26 апреля 2025, 08:49 | Обновлено 26 апреля 2025, 09:56
1212
0
«Невыносимо». Атлетико отреагировал на скандал вокруг финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико Мадрид

В субботу, 26 апреля, должен состояться финальный матч Кубка Испании 2024/25, в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Финальный матч оказался под угрозой. Мадридский клуб пообещал бойкотировать поединок, если его будет судить рефери Рикардо Де Бургос Бенгоечеа и назначена судейская бригада, но в итоге изменил свое решение – финал состоится в запланированное время.

Пресс-служба мадридского «Атлетико» выступила с заявлением по поводу финального матча Кубка Испании, где попросила прекратить издеваться над судьями.

«Это невыносимо. Достаточно портить имидж испанского футбола», – говорится в заявлении «Атлетико», сопровождавшемся хештегом «Хватит издеваться над судьями».

Финал Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» должен пройти 26 апреля в 23:00 по Киеву.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Атлетико Мадрид
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