«Невыносимо». Атлетико отреагировал на скандал вокруг финала Кубка Испании
«Реал» хотел бойкотировать финальный матч, но передумал
В субботу, 26 апреля, должен состояться финальный матч Кубка Испании 2024/25, в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.
Финальный матч оказался под угрозой. Мадридский клуб пообещал бойкотировать поединок, если его будет судить рефери Рикардо Де Бургос Бенгоечеа и назначена судейская бригада, но в итоге изменил свое решение – финал состоится в запланированное время.
Пресс-служба мадридского «Атлетико» выступила с заявлением по поводу финального матча Кубка Испании, где попросила прекратить издеваться над судьями.
«Это невыносимо. Достаточно портить имидж испанского футбола», – говорится в заявлении «Атлетико», сопровождавшемся хештегом «Хватит издеваться над судьями».
Финал Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» должен пройти 26 апреля в 23:00 по Киеву.
Esto es insoportable. Basta de manchar la imagen del fútbol español #StopAcosoArbitralYa— Atlético de Madrid (@Atleti) April 25, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Глава УАФ заявил, что идут совещания на этот счет
В королевском клубе недовольны высказываниями арбитра на пресс-конференции