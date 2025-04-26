Лунин назвал матч, в котором мечтает сыграть за Реал
Украинский вратарь хочет выйти в старте в финале Кубка Испании 2024/25
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин назвал матч, в котором мечтает сыграть в этом сезоне. Украинский голкипер хотел бы играть в финале Кубка Испании.
«Я бы хотел сначала дойти до финала Кубка Испании, а потом сыграть там», – сказал Лунин.
Испанские СМИ сообщают, что Карло Анчелотти готов дать шанс Лунину сыграть в финале, если «Реал» туда пробьется.
В первом поединке полуфинала Кубка короля «Реал» победил «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Второй матч состоится 1 апреля.
В этом сезоне Лунин провел 11 поединков, пропустил 15 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный тренер – о трансфере Япа Стама в «Лацио»
Спецпредставитель США презентовал документ по конфликту