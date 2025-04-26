Лунин назвал матч, в котором мечтает сыграть за Реал

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин назвал матч, в котором мечтает сыграть в этом сезоне. Украинский голкипер хотел бы играть в финале Кубка Испании.

«Я бы хотел сначала дойти до финала Кубка Испании, а потом сыграть там», – сказал Лунин.

Испанские СМИ сообщают, что Карло Анчелотти готов дать шанс Лунину сыграть в финале, если «Реал» туда пробьется.

В первом поединке полуфинала Кубка короля «Реал» победил «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Второй матч состоится 1 апреля.

В этом сезоне Лунин провел 11 поединков, пропустил 15 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.