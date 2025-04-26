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  4. Лунин назвал матч, в котором мечтает сыграть за Реал
Испания
26 апреля 2025, 00:59 |
196
0

Лунин назвал матч, в котором мечтает сыграть за Реал

Украинский вратарь хочет выйти в старте в финале Кубка Испании 2024/25

26 апреля 2025, 00:59 |
196
0
Лунин назвал матч, в котором мечтает сыграть за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин назвал матч, в котором мечтает сыграть в этом сезоне. Украинский голкипер хотел бы играть в финале Кубка Испании.

«Я бы хотел сначала дойти до финала Кубка Испании, а потом сыграть там», – сказал Лунин.

Испанские СМИ сообщают, что Карло Анчелотти готов дать шанс Лунину сыграть в финале, если «Реал» туда пробьется.

В первом поединке полуфинала Кубка короля «Реал» победил «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Второй матч состоится 1 апреля.

В этом сезоне Лунин провел 11 поединков, пропустил 15 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Карло Анчелотти Реал Сосьедад Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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