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Кубок Украины
26 апреля 2025, 06:46 | Обновлено 26 апреля 2025, 07:22
228
0

Назван лучший игрок Шахтера в кубковом матче против Полесья

Бразилец Кевин признан лучшим в поединке, в котором понадобились овертаймы

26 апреля 2025, 06:46 | Обновлено 26 апреля 2025, 07:22
228
0
Назван лучший игрок Шахтера в кубковом матче против Полесья
ФК Шахтер Донецк. Кевин

Бразильский полузащитник Кевин назван лучшим игроком «Шахтера» в победном матче с «Полесьем» (1:0) в 1/2 финала Кубка Украины.

Победу горнякам принес гол бразильца Алиссона Сантаны в экстратайме.

Пресс-служба донецкого клуба написала о Кевине так:

«Кевин продолжает зажигать! Болельщики признали полузащитника лучшим игроком «Шахтера» в победном матче с «Полесьем» в Кубке Украины».

Шахтер вышел в финал Кубка, а в турнирной таблице УПЛ идет на третьем месте, уступая Динамо и Александрии.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье Житомир Полесье - Шахтер лучший игрок Кевин (Шахтер)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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