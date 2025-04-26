Кубок Украины26 апреля 2025, 06:46 | Обновлено 26 апреля 2025, 07:22
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Назван лучший игрок Шахтера в кубковом матче против Полесья
Бразилец Кевин признан лучшим в поединке, в котором понадобились овертаймы
26 апреля 2025, 06:46 | Обновлено 26 апреля 2025, 07:22
228
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Бразильский полузащитник Кевин назван лучшим игроком «Шахтера» в победном матче с «Полесьем» (1:0) в 1/2 финала Кубка Украины.
Победу горнякам принес гол бразильца Алиссона Сантаны в экстратайме.
Пресс-служба донецкого клуба написала о Кевине так:
«Кевин продолжает зажигать! Болельщики признали полузащитника лучшим игроком «Шахтера» в победном матче с «Полесьем» в Кубке Украины».
Шахтер вышел в финал Кубка, а в турнирной таблице УПЛ идет на третьем месте, уступая Динамо и Александрии.
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