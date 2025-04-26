Назван лучший игрок Шахтера в кубковом матче против Полесья

Бразильский полузащитник Кевин назван лучшим игроком «Шахтера» в победном матче с «Полесьем» (1:0) в 1/2 финала Кубка Украины.

Победу горнякам принес гол бразильца Алиссона Сантаны в экстратайме.

Пресс-служба донецкого клуба написала о Кевине так:

«Кевин продолжает зажигать! Болельщики признали полузащитника лучшим игроком «Шахтера» в победном матче с «Полесьем» в Кубке Украины».

Шахтер вышел в финал Кубка, а в турнирной таблице УПЛ идет на третьем месте, уступая Динамо и Александрии.