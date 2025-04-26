Спортивный врач: Беллингем играет с травмой, которая давно требует операции

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал проблемы со здоровьем у полузащитника «Реала» Джуда Беллингема:

«Беллингем играет на фоне травмы, которая давно требует операции. Все чаще испанские СМИ начали замечать усилия, которые прилагает медицинский штаб «Реала», чтобы зафиксировать плечо англичанина.

Джуд вывихнул плечо еще в 2023 году, но, желая сыграть на Евро-2024, он, очевидно, решил отказаться от операции.

С тех пор он постоянно страхует поврежденное плечо, которое регулярно причиняет ему дискомфорт, стараясь дотянуть до конца сезона, когда операция и восстановление не повлияют на большое количество пропущенных матчей.

В этой ситуации болельщики, в основном английские, умоляют Джуда согласиться на операцию, ведь хотели бы видеть лучшую версию англичанина на ЧМ-2026.

Известно, что на восстановление после хирургического вмешательства по фиксации суставной губы плечевого сустава у игрока может уйти до трех месяцев».