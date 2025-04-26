Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортивный врач: Беллингем играет с травмой, которая давно требует операции
Испания
26 апреля 2025, 06:39 | Обновлено 26 апреля 2025, 07:07
238
0

Спортивный врач: Беллингем играет с травмой, которая давно требует операции

Дмитрий Бабелюк прокомментировал проблемы со здоровьем у хавбека Реала

26 апреля 2025, 06:39 | Обновлено 26 апреля 2025, 07:07
238
0
Спортивный врач: Беллингем играет с травмой, которая давно требует операции
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал проблемы со здоровьем у полузащитника «Реала» Джуда Беллингема:

«Беллингем играет на фоне травмы, которая давно требует операции. Все чаще испанские СМИ начали замечать усилия, которые прилагает медицинский штаб «Реала», чтобы зафиксировать плечо англичанина.

Джуд вывихнул плечо еще в 2023 году, но, желая сыграть на Евро-2024, он, очевидно, решил отказаться от операции.

С тех пор он постоянно страхует поврежденное плечо, которое регулярно причиняет ему дискомфорт, стараясь дотянуть до конца сезона, когда операция и восстановление не повлияют на большое количество пропущенных матчей.

В этой ситуации болельщики, в основном английские, умоляют Джуда согласиться на операцию, ведь хотели бы видеть лучшую версию англичанина на ЧМ-2026.

Известно, что на восстановление после хирургического вмешательства по фиксации суставной губы плечевого сустава у игрока может уйти до трех месяцев».

По теме:
Жирона не побеждает 11 матчей подряд. Взяли первое очко за 5 поединков
ФОТО. Девушка футболиста Реала разделась на пляже. Фигура – топ
ФОТО. Луиш Фигу расстался с женой топ-моделью. Вот что случилось
Джуд Беллингем Реал Мадрид Дмитрий Бабелюк травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма плеча
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Футзал | 25 апреля 2025, 17:43 16
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление

Глава УАФ заявил, что идут совещания на этот счет

ЛНЗ – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26 апреля 2025, 07:03 0
ЛНЗ – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команды решают свои локальные задачи в таблице УПЛ, но очки нужнее ЛНЗ

Без интриги: Рыбакина и Андрееску определили следующую соперницу Свитолиной
Теннис | 26.04.2025, 00:01
Без интриги: Рыбакина и Андрееску определили следующую соперницу Свитолиной
Без интриги: Рыбакина и Андрееску определили следующую соперницу Свитолиной
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Футбол | 25.04.2025, 09:04
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Футбол | 25.04.2025, 20:55
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
24.04.2025, 09:51 1
Бокс
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
25.04.2025, 07:48 5
Бокс
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
24.04.2025, 22:35 2
Футбол
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
24.04.2025, 09:22
Футбол
Легенда рассказал, сколько поражений будет у Усика перед концом карьеры
Легенда рассказал, сколько поражений будет у Усика перед концом карьеры
24.04.2025, 23:51
Бокс
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
24.04.2025, 20:47
Футбол
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
24.04.2025, 13:52 27
Футбол
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
24.04.2025, 19:31 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем