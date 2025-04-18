Беллингем объяснил, почему Реал вылетел из Лиги чемпионов от Арсенала

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После завершения матча звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал это поражение.

«Мы просто не оправдали ожиданий этого клуба ни в одной из игр. Простите, мадридисты. Мы понимаем, как много для всех значат эти вечера и этот турнир. У нас еще есть возможность спасти этот сезон, но это возможно только если мы будем вместе. Мадридский «Реал» вернется!», – сказал Беллингем.