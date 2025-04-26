ФОТО. Шахтер U-19 настраивается на суперматч против юниоров Динамо

Юношеская команда «Шахтера» U-19 готовится к классическому противостоянию со сверстниками из киевского «Динамо» U-19, которое состоится в ближайшую субботу. В четверг, 24 апреля, «горняки» провели тренировку на базе спортивного комплекса «Святошин».

Занятие началось с активационной разминки, после чего тренерский штаб предложил полевым футболистам серию упражнений на пас-комплекс, в то время как голкиперы с Романом Гавриловым работали над базовыми навыками ловли мяча. Далее футболисты в подгруппах усовершенствовали тактическое взаимодействие и продвижение мяча до последней трети поля с конечным ударом.

Нападающий Александр Ломага: «К игре с киевлянами приближаемся в хорошей форме. Противостояние очень важно и принципиально, ведь, по моему мнению, в этой игре может решиться судьба чемпионства. «Динамо» U-19 – сильная и физически мощная команда, однако мы уверены в себе и настраиваемся исключительно на победу».

В субботу, 26 апреля, «Шахтер» U-19 будет принимать киевское «Динамо» U-19 на УСБ «Святошин», начало игры – в 16:00.