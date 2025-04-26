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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 26 апреля 2025, 05:38
237
0

ВИДЕО. Динамо провело тренировку во Львове накануне матча с Шахтером

Киевская команда занималась на базе Руха в Винниках

26 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 26 апреля 2025, 05:38
237
0
ВИДЕО. Динамо провело тренировку во Львове накануне матча с Шахтером
ФК Динамо

В воскресенье, 27 апреля, в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги состоится «украинское классико». «Шахтер» примет «Динамо» во Львове.

Сыграв в среду полуфинальный матч Кубка Украины против «Буковины» на стадионе «Украина» (4:1), «бело-синие» остались во Львове.

Именно во Львове динамовцы готовятся к поединку с «Шахтером». На следующий день после кубковой игры команда провела тренировку на стадионе «Сокол». Игроки занимались в двух группах – те, кто накануне провел больше игрового времени, получили облегченную нагрузку.

В пятницу, 26 апреля, киевская команда тренировалась уже в полном составе, готовясь непосредственно к следующему матчу. Утром тренерский штаб провел теоретическое занятие, а вечерняя тренировка прошла в Винниках, на полях академии ФК «Рух». Команда работала над тактическими элементами, командными взаимодействиями, организацией игры в обороне и атаке. Все игроки находятся в хорошем настроении и общей группе.

Такой же график – одно теоретическое и одно практическое занятие – запланирован и на субботу, 26 апреля. Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится на «Арене Львов» и начнется в воскресенье, 27 апреля, в 18:00.

ВИДЕО. Динамо провело тренировку во Львове накануне матча с Шахтером

Фотогалерея

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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