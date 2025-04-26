МАРЛОН ГОМЕС: «Шахтер – один из отличных трамплинов для достижения цели»

25 апреля футболисты «Шахтера» провели тренировку во Львове, а по ее завершении состоялось чествование Марлона Гомеса, который неделей ранее в матче УПЛ с «Колосом» забил юбилейный, 1000-й гол бразильцев за всю историю клуба.

Главный тренер «горняков» Марино Пушич вручил Марлону Гомесу символическую именную футболку с числом 1000, а партнеры поздравили полузащитника ярким коллажем, на котором изображены все бразильцы, забивавшие за донецкий клуб.

После церемонии и импровизированной фотосессии Марлон Гомес ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Марлон, в матче с «Колосом» ты забил 1000-й бразильский гол в истории «Шахтера». Что это значит лично для тебя?

– Я очень счастлив! Это, конечно, приятное достижение. Я должен отметить всех бразильцев, которые приложили руку к этому результату – и тех, кто находится в команде сейчас, и тех, кто выступал за клуб раньше все эти годы и помогал «Шахтеру» завоевывать трофеи и вписал свое имя в историю. Хочу поблагодарить всех ребят, которые сейчас в команде, и других бразильцев: Невертона, Кевина, Педриньо, Эгиналду, всех моих соотечественников, которые помогли увеличить счет забитым мячам в бразильской истории «Шахтера».

– Какие именно имена из прошлого тебя вдохновляли?

– Я следил за многими бразильцами «Шахтера», со многими из них знаком и должен поблагодарить их всех за то, что в какой-то степени были для меня источником вдохновения. Из недавней истории клуба – это Фред, Алан Патрик, за которым я наблюдал и продолжаю это делать, который вдохновлял меня своей игрой. Если говорить о моих личных знакомых, то это Алекс Тейшейра, с которым я имел возможность играть в «Васко да Гама»: он много мне помогал, подсказывал, а также посоветовал перейти в «Шахтер». И еще мой очень хороший знакомый Веллингтон Нем, который родом из того же региона, что и я, и он тоже был для меня очень хорошим примером, с ним я тоже мог посоветоваться, он вдохновлял меня как своей игрой, так и достижениями – человеческими и карьерными.

– Чем, по твоему мнению, объясняется такая прочная связь между «Шахтером» и Бразилией?

– Это тесная семейная связь. Многие молодые бразильцы хотят играть в Европе, и «Шахтер» – это действительно один из отличных трамплинов для достижения этой цели. Сотрудничество между Бразилией и «Шахтером» существует уже не первый год, оно очень тесное и, что самое главное, продуктивное. Оно подарило не одно талантливое поколение молодых игроков. Очень крепкая связь, которая зарекомендовала себя качеством, эмоциями и футболом высокого уровня непосредственно на поле.

– Каким ты видишь будущее «Шахтера» и свою роль в нем?

– Если оценивать мой потенциальный футбольный путь, то я хотел бы оставаться в «Шахтере» как можно дольше, радовать болельщиков своей игрой и командными достижениями, давать поводы для радости всем – как игрокам, так и персоналу, конечно, и нашим фанатам. Надеюсь также развиваться как профессионал, улучшать свои футбольные качества, быть лидером на поле, с честью исполнять обязанности одного из капитанов команды и своей активностью приносить прямую пользу клубу.