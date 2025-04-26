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  4. Есть два претендента. Журналист назвал фаворита в борьбе за Зинченко
Англия
26 апреля 2025, 03:41 | Обновлено 26 апреля 2025, 03:51
270
0

Есть два претендента. Журналист назвал фаворита в борьбе за Зинченко

Украинца хотят подписать дортмундская Боруссия и турецкий Галатасарай

26 апреля 2025, 03:41 | Обновлено 26 апреля 2025, 03:51
270
0
Есть два претендента. Журналист назвал фаворита в борьбе за Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Турецкий журналист Каган Дурсун поделился информацией о слухах о желании «Галатасарая» подписать украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Так, в эфире своего YouTube-канала представитель СМИ рассказал, что 28-летний игрок «канониров» является приоритетным кандидатом для главного тренера стамбульского клуба Окана Бурука на замену Исмаила Якобса.

Однако, как отметил Дурсун, наибольшую назойливость в вопросе возможного трансфера украинца пока проявляет дортмундская «Боруссия», которая была близка к его подписанию зимой.

Ранее сообщалось, что на Зинченко появился новый претендент – турецкий Галатасарай.

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Галатасарай трансферы Арсенал Лондон чемпионат Турции по футболу Александр Зинченко трансферы АПЛ Боруссия Дортмунд трансферы Бундеслиги Окан Бурук
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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