Есть два претендента. Журналист назвал фаворита в борьбе за Зинченко
Украинца хотят подписать дортмундская Боруссия и турецкий Галатасарай
Турецкий журналист Каган Дурсун поделился информацией о слухах о желании «Галатасарая» подписать украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.
Так, в эфире своего YouTube-канала представитель СМИ рассказал, что 28-летний игрок «канониров» является приоритетным кандидатом для главного тренера стамбульского клуба Окана Бурука на замену Исмаила Якобса.
Однако, как отметил Дурсун, наибольшую назойливость в вопросе возможного трансфера украинца пока проявляет дортмундская «Боруссия», которая была близка к его подписанию зимой.
Ранее сообщалось, что на Зинченко появился новый претендент – турецкий Галатасарай.
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