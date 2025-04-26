Есть два претендента. Журналист назвал фаворита в борьбе за Зинченко

Турецкий журналист Каган Дурсун поделился информацией о слухах о желании «Галатасарая» подписать украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Так, в эфире своего YouTube-канала представитель СМИ рассказал, что 28-летний игрок «канониров» является приоритетным кандидатом для главного тренера стамбульского клуба Окана Бурука на замену Исмаила Якобса.

Однако, как отметил Дурсун, наибольшую назойливость в вопросе возможного трансфера украинца пока проявляет дортмундская «Боруссия», которая была близка к его подписанию зимой.

Ранее сообщалось, что на Зинченко появился новый претендент – турецкий Галатасарай.