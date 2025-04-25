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Чемпионат Польши
Ракув
25.04.2025 21:30 – FT 3 : 0
Шлёнск
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Польша
25 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 25 апреля 2025, 23:58
296
0

Кочергин отметился ассистом за Ракув. В другом матче тура забито аж 9 голов

28-летний украинец успешно проводит матч чемпионата Польши

25 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 25 апреля 2025, 23:58
296
0
Кочергин отметился ассистом за Ракув. В другом матче тура забито аж 9 голов
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Украинский хавбек Владислав Кочергин сделал ассист за польский «Ракув» в матче чемпионате Польши.

28-летний Кочергин вышел в основе на домашний матч чемпионата Польши против «Шленска» Вроцлав (3:0).

Украинский полузащитник отметился голевой передачей на 20-й минуте, и гол забил Ариэль Мосор.

В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 30 матчей и забил 5 голов в чемпионате, а также отыграл 1 встречу в Кубке Польши.

Ярким получился матч между командами Пуща Неполомице и Погонь Щецин (4:5). У хозяев поля первый тайм сыграл украинский защитник Роман Якуба. У гостей 4 гола забил греческий форвард Эфтимис Кулурис.

«Ракув» с 62 очками лидирует в чемпионате Польши, опережая Лех Познань (59), Ягеллонию (55).

Чемпионат Польши. 30-й тур, 25 апреля

Ракув Ченстохова – Шленск Вроцлав – 3:0

Голы: Ариэль Мосор, 20, Хесус Диас, 36, Джонатан Брунес, 72

Пуща Неполомице – Погонь Щецин – 4:5

Голи: Мрозински, 39, Шимонович, 46, Климек, 51, 54 – Кулурис, 5, 45+1, 60, 90+3, Вендриховски, 69

Турнирная таблица

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Брёут Брунес (Ракув).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Диас (Ракув).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Ariel Mosor (Ракув).
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чемпионат Польши по футболу Владислав Кочергин видео голов и обзор Ракув Ченстохова Шленск Вроцлав Пуща Неполомице Погонь Щецин хет-трик Роман Якуба выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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