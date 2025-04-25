Кочергин отметился ассистом за Ракув. В другом матче тура забито аж 9 голов
28-летний украинец успешно проводит матч чемпионата Польши
Украинский хавбек Владислав Кочергин сделал ассист за польский «Ракув» в матче чемпионате Польши.
28-летний Кочергин вышел в основе на домашний матч чемпионата Польши против «Шленска» Вроцлав (3:0).
Украинский полузащитник отметился голевой передачей на 20-й минуте, и гол забил Ариэль Мосор.
В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 30 матчей и забил 5 голов в чемпионате, а также отыграл 1 встречу в Кубке Польши.
Ярким получился матч между командами Пуща Неполомице и Погонь Щецин (4:5). У хозяев поля первый тайм сыграл украинский защитник Роман Якуба. У гостей 4 гола забил греческий форвард Эфтимис Кулурис.
«Ракув» с 62 очками лидирует в чемпионате Польши, опережая Лех Познань (59), Ягеллонию (55).
Чемпионат Польши. 30-й тур, 25 апреля
Ракув Ченстохова – Шленск Вроцлав – 3:0
Голы: Ариэль Мосор, 20, Хесус Диас, 36, Джонатан Брунес, 72
Пуща Неполомице – Погонь Щецин – 4:5
Голи: Мрозински, 39, Шимонович, 46, Климек, 51, 54 – Кулурис, 5, 45+1, 60, 90+3, Вендриховски, 69
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