В составе Исполкома УАФ произошли изменения. Кто включен дополнительно?

Делегаты Конгресса Украинской ассоциации футбола приняли решение о ротации членов Исполкома УАФ.

Из состава исполкома были отозваны полузащитники сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко и председатель Черкасской областной ассоциации футбола Андрей Полтавец.

В состав руководящего органа были введены: экс-игрок сборной Украины, футболист турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко (квота ВПС «Футбол Украины»), председатель Ассоциации футбола АР Крым и г. Севастополя Сергей Куницын, глава Ассоциации футбола Днепропетровской области Алексей Марков и глава Хмельницкой областной ассоциации футбола Игорь Хиблин (квота Ассамблеи регионов УАФ).

25 апреля Исполком УАФ уже провел свое первое заседание в обновленном составе.