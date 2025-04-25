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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 20:51 | Обновлено 25 апреля 2025, 20:57
263
0

В составе Исполкома УАФ произошли изменения. Кто включен дополнительно?

Членами Исполкома стали Тарас Степаненко, Сергей Куницын, Алексей Марков, Игорь Хиблин

25 апреля 2025, 20:51 | Обновлено 25 апреля 2025, 20:57
263
0
В составе Исполкома УАФ произошли изменения. Кто включен дополнительно?
УАФ

Делегаты Конгресса Украинской ассоциации футбола приняли решение о ротации членов Исполкома УАФ.

Из состава исполкома были отозваны полузащитники сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко и председатель Черкасской областной ассоциации футбола Андрей Полтавец.

В состав руководящего органа были введены: экс-игрок сборной Украины, футболист турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко (квота ВПС «Футбол Украины»), председатель Ассоциации футбола АР Крым и г. Севастополя Сергей Куницын, глава Ассоциации футбола Днепропетровской области Алексей Марков и глава Хмельницкой областной ассоциации футбола Игорь Хиблин (квота Ассамблеи регионов УАФ).

25 апреля Исполком УАФ уже провел свое первое заседание в обновленном составе.

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Андрей Шевченко Тарас Степаненко Александр Зинченко Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ исполком УАФ Андрей Полтавец Сергей Куницын
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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