В составе Исполкома УАФ произошли изменения. Кто включен дополнительно?
Членами Исполкома стали Тарас Степаненко, Сергей Куницын, Алексей Марков, Игорь Хиблин
Делегаты Конгресса Украинской ассоциации футбола приняли решение о ротации членов Исполкома УАФ.
Из состава исполкома были отозваны полузащитники сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко и председатель Черкасской областной ассоциации футбола Андрей Полтавец.
В состав руководящего органа были введены: экс-игрок сборной Украины, футболист турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко (квота ВПС «Футбол Украины»), председатель Ассоциации футбола АР Крым и г. Севастополя Сергей Куницын, глава Ассоциации футбола Днепропетровской области Алексей Марков и глава Хмельницкой областной ассоциации футбола Игорь Хиблин (квота Ассамблеи регионов УАФ).
25 апреля Исполком УАФ уже провел свое первое заседание в обновленном составе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Виталия Бондаря победили хозяев
Аль-Шейх – о бое между Крисом Юбенком-младшим и британцем Конором Бенном