Зинченко больше не в Исполкоме УАФ. Его сменил легенда Шахтера

25 апреля в Доме футбола (Киев) проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отозвал членство в Исполкоме УАФ защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Вместо него в Исполком УАФ вошел полузащитник турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко, который зимой 2025 года покинул донецкий «Шахтер».

Ранее во время Конгресса УАФ президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко назвал главные цели на 2025 год.