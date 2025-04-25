Украина. Премьер лига25 апреля 2025, 14:21 |
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Зинченко больше не в Исполкоме УАФ. Его сменил легенда Шахтера
Тарас Степаненко получил членство в руководящем органе украинского футбола
25 апреля 2025, 14:21 |
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25 апреля в Доме футбола (Киев) проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отозвал членство в Исполкоме УАФ защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.
Вместо него в Исполком УАФ вошел полузащитник турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко, который зимой 2025 года покинул донецкий «Шахтер».
Ранее во время Конгресса УАФ президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко назвал главные цели на 2025 год.
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Комментарии 4
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Одного "весільного генерала" на іншого. Це в АФУ така квота, що її обов'язково треба кимось заповнити?
Не понятна логика назначений - одного неуча меняют на человека ахметова, который предпочитает грабить украинский народ с виллы в Монако... И какой толк с этой "легенды" будет в дальнейшем? Тем более - с Турции...
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