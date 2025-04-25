Монфис снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина
Гаэль отказался продолжать играть в престижном турнире из-за болезни
Французский теннисист и муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 42) снялся с грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде, Испания.
Монфис отказался продолжать играть на престижных соревнованиях из-за болезни. 25 апреля Гаэль должен был встретиться с действующим чемпионом Андреем Рублевым (АТР 8).
Монфис в столице Испании успел одолеть Борно Гойо (Хорватия, ATP 353) в первом раунде со счетом 1:6, 6:2, 6:4.
Рублев без борьбы вышел в 1/16 финала Мастерса, где сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика.
В 2025 году на счету 38-летнего Монфиса 22 матча, в которых он добыл 16 побед.
В пятницу в Мадриде успешно стартовала Свитолина. Элина во втором круге выиграла у Сонай Картал.
🚨 OFFICIEL ! Malade, Gael Monfils déclare forfait pour son deuxième tour contre Andrey Rublev au Masters 1000 de Madrid. ❌🇫🇷— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) April 25, 2025
Bon rétablissement @Gael_Monfils 🙏 pic.twitter.com/cms4Lzdcef
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