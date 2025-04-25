Монфис снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина

Французский теннисист и муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 42) снялся с грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде, Испания.

Монфис отказался продолжать играть на престижных соревнованиях из-за болезни. 25 апреля Гаэль должен был встретиться с действующим чемпионом Андреем Рублевым (АТР 8).

Монфис в столице Испании успел одолеть Борно Гойо (Хорватия, ATP 353) в первом раунде со счетом 1:6, 6:2, 6:4.

Рублев без борьбы вышел в 1/16 финала Мастерса, где сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика.

В 2025 году на счету 38-летнего Монфиса 22 матча, в которых он добыл 16 побед.

В пятницу в Мадриде успешно стартовала Свитолина. Элина во втором круге выиграла у Сонай Картал.