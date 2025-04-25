Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Монфис снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина
ATP
25 апреля 2025, 18:44 | Обновлено 25 апреля 2025, 20:07
1114
1

Монфис снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина

Гаэль отказался продолжать играть в престижном турнире из-за болезни

25 апреля 2025, 18:44 | Обновлено 25 апреля 2025, 20:07
1114
1
Монфис снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 42) снялся с грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде, Испания.

Монфис отказался продолжать играть на престижных соревнованиях из-за болезни. 25 апреля Гаэль должен был встретиться с действующим чемпионом Андреем Рублевым (АТР 8).

Монфис в столице Испании успел одолеть Борно Гойо (Хорватия, ATP 353) в первом раунде со счетом 1:6, 6:2, 6:4.

Рублев без борьбы вышел в 1/16 финала Мастерса, где сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика.

В 2025 году на счету 38-летнего Монфиса 22 матча, в которых он добыл 16 побед.

В пятницу в Мадриде успешно стартовала Свитолина. Элина во втором круге выиграла у Сонай Картал.

По теме:
Экс-четвертая ракетка мира одержал свою 450-ю победу на уровне ATP-Тура
ВИДЕО. Теннисисты вроде бы собираются, но так и не жмут друг другу руку
Новак ДЖОКОВИЧ: «Нах*й этот спорт, нах*й теннис, нах*й это все»
Гаэль Монфис болезнь Андрей Рублев ATP Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Футбол | 24 апреля 2025, 22:17 1
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»

Аргентинец – о бывшем тренере Тито Виланове

С ног на голову. Украинка сокрушила соперницу на пути в полуфинал
Теннис | 25 апреля 2025, 15:35 3
С ног на голову. Украинка сокрушила соперницу на пути в полуфинал
С ног на голову. Украинка сокрушила соперницу на пути в полуфинал

Катарина Завацкая вышла в полуфинал грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо

Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Футбол | 24.04.2025, 20:47
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Шевченко сделал важное заявление о перспективах Реброва в сборной
Футбол | 25.04.2025, 12:40
Шевченко сделал важное заявление о перспективах Реброва в сборной
Шевченко сделал важное заявление о перспективах Реброва в сборной
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Футбол | 24.04.2025, 22:35
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VITASS
Ну так дружина заробляє )))
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
24.04.2025, 10:11
Футбол
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
23.04.2025, 17:02 7
Футбол
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
24.04.2025, 22:50 1
Волейбол
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
24.04.2025, 07:22 4
Бокс
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
24.04.2025, 19:17 6
Хоккей
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
24.04.2025, 07:47 2
Футбол
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
23.04.2025, 17:06 1
Теннис
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
23.04.2025, 19:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем