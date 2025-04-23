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ATP
23 апреля 2025, 23:07 | Обновлено 23 апреля 2025, 23:30
279
0

Муж Свитолиной с камбеком стартовал на Мастерсе в Мадриде

Гаэль Монфис в трех сетах переиграл Борну Гойо в 1/64 финала соревнований АТР 1000

23 апреля 2025, 23:07 | Обновлено 23 апреля 2025, 23:30
279
0
Муж Свитолиной с камбеком стартовал на Мастерсе в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 42) выиграл стартовый матч на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/64 финала муж Элины Свитолиной в трех сетах вырвал победу у Борны Гойо (Хорватия, ATP 353) за 1 час и 43 минуты.

АТР 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Борна Гойо (Хорватия) [Q] – 1:6, 6:2, 6:4

Это была первая встреча соперников.

Следующим соперником Монфиса будет седьмой сеяный «нейтрал» Андрей Рублев. Две недели назад Гаэль уступил Рублеву на старте Мастерса в Монте-Карло.

Гаэль в 14-й раз выступает на престижных соревнованиях в столице Испании. Его лучший результат – четвертьфинал в 2008 и 2010 годах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис
Getty Images/Global Images Ukraine. Борно Гойо
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис
Getty Images/Global Images Ukraine. Борно Гойо
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис
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Борна Гойо Гаэль Монфис ATP Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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