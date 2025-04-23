Муж Свитолиной с камбеком стартовал на Мастерсе в Мадриде
Гаэль Монфис в трех сетах переиграл Борну Гойо в 1/64 финала соревнований АТР 1000
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 42) выиграл стартовый матч на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде, Испания.
В 1/64 финала муж Элины Свитолиной в трех сетах вырвал победу у Борны Гойо (Хорватия, ATP 353) за 1 час и 43 минуты.
АТР 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Борна Гойо (Хорватия) [Q] – 1:6, 6:2, 6:4
Это была первая встреча соперников.
Следующим соперником Монфиса будет седьмой сеяный «нейтрал» Андрей Рублев. Две недели назад Гаэль уступил Рублеву на старте Мастерса в Монте-Карло.
Гаэль в 14-й раз выступает на престижных соревнованиях в столице Испании. Его лучший результат – четвертьфинал в 2008 и 2010 годах.
Digging deep 💪@Gael_Monfils recovers for a 1-6 6-2 6-4 comeback against Gojo.#MMOpen pic.twitter.com/UqVgDm1dfP— Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2025
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