Муж Свитолиной с камбеком стартовал на Мастерсе в Мадриде

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 42) выиграл стартовый матч на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/64 финала муж Элины Свитолиной в трех сетах вырвал победу у Борны Гойо (Хорватия, ATP 353) за 1 час и 43 минуты.

АТР 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Борна Гойо (Хорватия) [Q] – 1:6, 6:2, 6:4

Это была первая встреча соперников.

Следующим соперником Монфиса будет седьмой сеяный «нейтрал» Андрей Рублев. Две недели назад Гаэль уступил Рублеву на старте Мастерса в Монте-Карло.

Гаэль в 14-й раз выступает на престижных соревнованиях в столице Испании. Его лучший результат – четвертьфинал в 2008 и 2010 годах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Getty Images/Global Images Ukraine. Борно Гойо

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Getty Images/Global Images Ukraine. Борно Гойо