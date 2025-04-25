Коваленко лаконично отреагировал на гол за Эмполи в полуфинале Кубка Италии

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко прокомментировал свой забитый гол, который не помог команде завоевать путевку в финал Кубка Италии. Коваленко и КО минимально уступили «Болонье» (1:2).

«Мы приехали сюда, зная, что Болонья – сильная команда, и мы хотели попробовать добиться результата, оставив позади итоги первого матча.

Теперь, когда наше приключение в Кубке Италии завершено, давайте сосредоточимся исключительно на чемпионате, чтобы добиться спасения. Ожидал ли я забитого мяча? Да, но Солбаккен все сделал как следует», – сказал Коваленко.

Ранее стала известна оценка Коваленко за кубковый матч с Болоньей