«Дайте ему время». Легенда Ман Юнайтед поддержал Аморима

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поддержал нынешнего наставника «красных дьяволов» Рубена Аморима, заявив, что нужно дать португальцу немного времени.

«Подбор игроков в последние 10-12 лет, в котором я участвовал, был недостаточно хорош. Любой бизнес, любая футбольная команда нуждаются в кадрах.

Нужна молодежь. У нас была группа молодых футболистов вместе с лучшими игроками в Британии: Кантона, Канчельскисом, Петером Шмейхелем. Нужно немного удачи, чтобы у вас появились молодые игроки. Нужны правильный подбор и время.

Мне нравится тренер, мне нравится Аморим. Я думаю, он харизматичен. Ему нужно время, несколько трансферных окон, а также поддержка и помощь в понимании того, кто такой игрок «МЮ» и как он выглядит», – сказал Гиггз.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 33 сыгранных матчей.