Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»

Легендарный шотландский экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, о трансфере какого футболиста жалеет больше всего.

«Тогда Стам только восстановился после травмы ахилла, и мы думали, что он больше не будет прежним. Мы получили предложение от «Лацио» – 16,5 миллионов фунтов стерлингов за 29-летнего центрального защитника. Я не мог отказаться от этого предложения.

Но в игровом плане этот трансфер был большой ошибкой», – сказал Фергюсон.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.