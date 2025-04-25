Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Легендарный тренер – о трансфере Япа Стама в «Лацио»
Легендарный шотландский экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, о трансфере какого футболиста жалеет больше всего.
«Тогда Стам только восстановился после травмы ахилла, и мы думали, что он больше не будет прежним. Мы получили предложение от «Лацио» – 16,5 миллионов фунтов стерлингов за 29-летнего центрального защитника. Я не мог отказаться от этого предложения.
Но в игровом плане этот трансфер был большой ошибкой», – сказал Фергюсон.
Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.
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