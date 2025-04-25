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  4. Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Англия
25 апреля 2025, 00:10 |
146
0

Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»

Легендарный тренер – о трансфере Япа Стама в «Лацио»

25 апреля 2025, 00:10 |
146
0
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный шотландский экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, о трансфере какого футболиста жалеет больше всего.

«Тогда Стам только восстановился после травмы ахилла, и мы думали, что он больше не будет прежним. Мы получили предложение от «Лацио» – 16,5 миллионов фунтов стерлингов за 29-летнего центрального защитника. Я не мог отказаться от этого предложения.

Но в игровом плане этот трансфер был большой ошибкой», – сказал Фергюсон.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.

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Яп Стам Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Лацио
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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