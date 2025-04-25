Ян МОРГОВСКИЙ: «Ни в коем случае не стыдно за нашу игру»

В полуфинальном матче Кубка Украины «Буковина» уступила киевскому «Динамо». Представитель Первой лиги открыл счет, но затем получил в свои ворота четыре мяча.

Матч стал для «Буковины» историческим. Команда впервые участвовала в полуфинале Кубка. Защитник «Буковины» Ян Морговский поделился воспоминаниями о матче с лидером УПЛ.

– Я, команда поздравила тебя с рождением дочери особым празднованием гола. Что будешь ей рассказывать, когда она подрастет, об этом особом дне?

– У меня останутся только приятные воспоминания, поэтому с теплотой буду вспоминать и рассказывать об этом историческом дне, потому что он был не только знаковым для нас, но и очень ответственным. Знаете, возможно, за всю дальнейшую карьеру больше и не будет такого момента, когда я смогу сыграть в полуфинале Кубка Украины, еще против такой команды как киевское «Динамо»!

– … более того, еще и против Андрея Ярмоленко на фланге!

– Да! Это вообще лично для меня самое главное, что было в этом матче! Я восхищался этим футболистом с тех пор, как только начинал свой футбольный путь. Я очень много матчей киевского «Динамо» посмотрел и, конечно, у меня была футболка Андрея Ярмоленко. Можно сказать, что я был его поклонником. Еще раньше я поставил перед собой цель – сыграть на фланге против Ярмоленко. Наверное, шел к этому по правильному пути, ведь такая мечта осуществилась. Нам немного стыдно за результат, но ни в коем случае не стыдно за нашу игру. На трибунах была невероятная поддержка, мы ощущали эту энергию наших болельщиков, приехавших во Львов, чтобы поддержать команду в таком сверхважном матче. Большое спасибо им за это.