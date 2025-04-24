Известный эксперт: «Динамо переоценило себя. Вот если бы Буковина...»

Известный эксперт Олег Федорчук в комментарии Sport.ua оценил победу Динамо в матче полуфинала Кубка Украины над Буковиной со счетом 4:1.

«Поймал себя на мнении, что рано «Буковина» открыла счет в матче с «Динамо», которое явно переоценило свои силы. Вот если бы черновицкая команда это сделала в начале второго тайма, ее шансы на положительный итог значительно выросли бы. Ибо тогда киевлянам труднее было избавиться от иллюзии, что они на полуоборотах все равно дожмут перволигового оппонента».

«А так вовремя оказался перерыв, во время которого тренер киевлян Александр Шовковский устроил «разбор полетов», достучался до подопечных, что с таким настроем не избежать неприятностей. И после проведенных замен динамовцы довольно быстро «проснулись», – сказал Федорчук.