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26 апреля 2025, 00:02 |
291
0

Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»

Легендарный нападающий посоветовал аргентинцу завершить карьеру

26 апреля 2025, 00:02 |
291
0
Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дрогба

Бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба посоветовал восьмикратному обладателю Золотого мяча Лионелю Месси завершить карьеру.

«Я бы советовал Лионелю Месси сейчас остановиться, он итак уже многое сделал для футбола.

Победа на последнем чемпионате мира сделала его еще более легендарным. Он необычайный игрок!», – сказал Дрогба.

Ранее именитый в прошлом голеадор «Челси» Дидье Дрогба принял участие в блиц-опросе, где выбирал лучших игроков в истории и на данный момент. Дрогба считает лучшим вратарем в истории своего экс-содноклубника Петра Чеха, а нападающим – бразильца Роналдо.

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Дидье Дрогба Лионель Месси
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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