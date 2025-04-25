С ног на голову. Украинка сокрушила соперницу на пути в полуфинал
Катарина Завацкая вышла в полуфинал грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) вышла в полуфинал грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо, Швейцария.
25-летняя украинка в четвертьфинале переиграла Сапфо Сакеллариди (WTA 391) из Греции. Катарина почти повторила вчерашний камбек американки Коко Гауфф. Проиграв первый сет с разгромным счетом 1:6, Завацкая полностью переломила ход поединка и в последующих двух сетах нанесла гречанке сокрушительное поражение.
Трехсетовый поединок продолжался 1 час и 54 минуты. Это был первый матч между теннисистками.
ITF W75, Кьяссо. Грунт. Четвертьфинал
Катарина Завацкая (Украина) [Q] – Сапфо Сакеллариди (Греция) [Q] – 1:6, 6:2, 6:1
В полуфинале украинка сыграет с победителем противостояния Катажина Кава (Польша, WTA 152) [3] – Ханне Вандевинкел (Бельгия, WTA 206).
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