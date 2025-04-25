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ITF
25 апреля 2025, 15:35 | Обновлено 25 апреля 2025, 15:42
1305
1

С ног на голову. Украинка сокрушила соперницу на пути в полуфинал

Катарина Завацкая вышла в полуфинал грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо

25 апреля 2025, 15:35 | Обновлено 25 апреля 2025, 15:42
1305
1
С ног на голову. Украинка сокрушила соперницу на пути в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) вышла в полуфинал грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо, Швейцария.

25-летняя украинка в четвертьфинале переиграла Сапфо Сакеллариди (WTA 391) из Греции. Катарина почти повторила вчерашний камбек американки Коко Гауфф. Проиграв первый сет с разгромным счетом 1:6, Завацкая полностью переломила ход поединка и в последующих двух сетах нанесла гречанке сокрушительное поражение.

Трехсетовый поединок продолжался 1 час и 54 минуты. Это был первый матч между теннисистками.

ITF W75, Кьяссо. Грунт. Четвертьфинал

Катарина Завацкая (Украина) [Q] – Сапфо Сакеллариди (Греция) [Q] – 1:6, 6:2, 6:1

В полуфинале украинка сыграет с победителем противостояния Катажина Кава (Польша, WTA 152) [3] – Ханне Вандевинкел (Бельгия, WTA 206).

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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naverland
Молодец, полуфинал будет интересным 
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