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  4. Украинка набирает ход. Побеждена вторая сеяная на турнире в Швейцарии
ITF
24 апреля 2025, 15:23 |
639
1

Украинка набирает ход. Побеждена вторая сеяная на турнире в Швейцарии

Катарина Завацкая вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо

24 апреля 2025, 15:23 |
639
1
Украинка набирает ход. Побеждена вторая сеяная на турнире в Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо, Швейцария.

25-летняя украинка во втором раунде основной сетки уверенно переиграла вторую сеяную Хулию Риеру (WTA 162) из Аргентины. Двухсетовый поединок продолжался 1 час и 19 минут. Это был второй матч между теннисистками и вторая победа Катарины.

ITF W75, Кьяссо. Грунт. 1/8 финала

Катарина Завацкая (Украина) [Q] – Хулия Риера (Аргентина) [2] – 6:3, 6:3

В четвертьфинале украинка сыграет с Сапфо Сакеллариди (WTA 391) из Греции. Ранее Завацкая и Сакеллариди не встречались.

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ITF Кьяссо Катарина Завацкая Хулия Риера
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Шкода, не було трансляції.
Трохи про наступну суперницю. Останнім часом грала виключно в Монастирі, тобто першість молодших класів. Без особливих успіхів, навіть до фіналу не доходила. Але загалом має п'ять п'ятнашек на грунті.
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