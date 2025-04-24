Украинка набирает ход. Побеждена вторая сеяная на турнире в Швейцарии
Катарина Завацкая вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо, Швейцария.
25-летняя украинка во втором раунде основной сетки уверенно переиграла вторую сеяную Хулию Риеру (WTA 162) из Аргентины. Двухсетовый поединок продолжался 1 час и 19 минут. Это был второй матч между теннисистками и вторая победа Катарины.
ITF W75, Кьяссо. Грунт. 1/8 финала
Катарина Завацкая (Украина) [Q] – Хулия Риера (Аргентина) [2] – 6:3, 6:3
В четвертьфинале украинка сыграет с Сапфо Сакеллариди (WTA 391) из Греции. Ранее Завацкая и Сакеллариди не встречались.
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