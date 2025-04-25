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  4. Виктор Коваленко забил в полуфинале Кубка Италии. Реакция болельщиков
Кубок Италии
25 апреля 2025, 15:14 |
169
0

Виктор Коваленко забил в полуфинале Кубка Италии. Реакция болельщиков

Полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко поразил ворота «Болоньи»

25 апреля 2025, 15:14 |
169
0
Виктор Коваленко забил в полуфинале Кубка Италии. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 апреля, состоялся полуфинальный матч Кубка Италии «Болонья» – «Эмполи». Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.

«Болонья» вышла вперед уже на 7-й минуте поединка благодаря точному удару Джованни Фаббиана. Гости отыгрались на 33-й минуте. Виктор Коваленко оказался в нужном месте в нужное время и добил мяч в пустые ворота после сейва голкипера «Болоньи».

Тейс Даллинга на 86-й минуте принес победу «Болонье». В финале команда встретится с «Миланом».

Часть болельщиков скептически отнеслась к достижению Коваленко. А часть поддержала футболиста и пристыдила хейтеров.

Мisha Misha: Какое-то было предчувствие, что он забьет.

Taras: Хоть в пустые попал.

Harv: Кто знает, может этот гол снова засейвит ему карьеру и какой-то аутсайдер снова возьмет его.

ℙ𝕒𝕥𝕣𝕚𝕔𝕚𝕒𝕟: Витя возвращает свой прайм, это поворотный момент для всего футбола.

vovei: Ух ты! Вот это дает Коваленко.

М С: Хейт, прикол, но тут видно как он на опыте, хладнокровно все отчетливо делает.

Nazar Abramov: В чем прикол хейтить Коваленко? У парня 68 матчей в Серии А. У Ярмолы в топ 4 меньше. У Коно тоже. Норм карьера для сериала, не самая плохая, особенно для футболистов УПЛ.

Лан, Коно я недооценил, у него на 20 больше, но сути это не меняет.

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Болонья Эмполи Кубок Италии по футболу Виктор Коваленко реакция болельщиков Тейс Даллинга
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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