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25 апреля 2025, 14:41 |
960
1

ОФИЦИАЛЬНО. Украинская ассоциация футбола назначила нового вице-президента

Должность займет известный юрист Артем Стоянов

25 апреля 2025, 14:41 |
960
1
ОФИЦИАЛЬНО. Украинская ассоциация футбола назначила нового вице-президента
УАФ. Артем Стоянов

25 апреля в Доме футбола (Киев) проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола – впервые в истории УАФ ведет прямую трансляцию этого события на своем канале в Youtube.

Во время заседания Конгресса было объявлено о назначении на должность первого вице-президента УАФ Артема Стоянова, который является членом Исполкома УАФ, кандидатом юридических наук, авторитетным юристом. Имеет более чем 15-летний опыт консультирования и представительства в судах.

Он заменит на этой должности Павла Бойчука, который ушел в отставку. О возможном назначении Стоянова ранее сообщал Sport.ua.

ФОТО. Артем Стоянов новый вице-президент Украинской ассоциации футбола

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Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ вице-президент
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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mini.f
Какое одухотворенное и умное лицо... Такие люди 100 процентово выведет наш украинский футбол из неуправляемого штопора... Ему бы еще вернуть в помошники  Костюченка, тогда тендем был бы еще эффективнее. Слабо?
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