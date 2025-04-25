ОФИЦИАЛЬНО. Украинская ассоциация футбола назначила нового вице-президента

25 апреля в Доме футбола (Киев) проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола – впервые в истории УАФ ведет прямую трансляцию этого события на своем канале в Youtube.

Во время заседания Конгресса было объявлено о назначении на должность первого вице-президента УАФ Артема Стоянова, который является членом Исполкома УАФ, кандидатом юридических наук, авторитетным юристом. Имеет более чем 15-летний опыт консультирования и представительства в судах.

Он заменит на этой должности Павла Бойчука, который ушел в отставку. О возможном назначении Стоянова ранее сообщал Sport.ua.

ФОТО. Артем Стоянов – новый вице-президент Украинской ассоциации футбола