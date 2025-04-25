Другие новости25 апреля 2025, 10:44 |
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Стало известно, кто возглавит Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ
В Киеве стартует Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ)
25 апреля 2025, 10:44 |
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25 апреля в Киеве в Доме футбола состоится очередной Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ).
На повестке дня, в частности, будет избрание руководителей органов осуществления футбольного правосудия.
По информации нашего источника, КДК УАФ возглавит Оксана Зализко, ранее исполнявшая обязанности председателя этого комитета. Первым вице-президентом УАФ, вместо ушедшего в отставку Павла Бойчука, станет известный юрист Артем Стоянов.
Ранее сообщалось, что главе комитета арбитров УАФ предложили продлить контракт.
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