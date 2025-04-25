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25 апреля 2025, 10:44 |
160
0

Стало известно, кто возглавит Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ

В Киеве стартует Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ)

25 апреля 2025, 10:44 |
160
0
Стало известно, кто возглавит Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ
УАФ. Оксана Зализко

25 апреля в Киеве в Доме футбола состоится очередной Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ).

На повестке дня, в частности, будет избрание руководителей органов осуществления футбольного правосудия.

По информации нашего источника, КДК УАФ возглавит Оксана Зализко, ранее исполнявшая обязанности председателя этого комитета. Первым вице-президентом УАФ, вместо ушедшего в отставку Павла Бойчука, станет известный юрист Артем Стоянов.

Ранее сообщалось, что главе комитета арбитров УАФ предложили продлить контракт.

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Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ КДК УАФ Павел Бойчук инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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