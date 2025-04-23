Главе комитета арбитров УАФ предложили продлить контракт

25 апреля в Киеве пройдет очередной Конгресс УАФ, в повестке которого будут и кадровые вопросы.

Как стало известно Sport.ua, с высокой долей вероятности еще на один год будет продлен контракт с Катериной Монзуль, возглавляющей Комитет арбитров УАФ. Это произойдет, несмотря на то, что в текущем сезоне судейский корпус, обслуживающий официальные матчи отечественных команд, часто критикуют за допущенные ошибки. Также следует добавить, что все большему числу украинских рефери доверяют ответственные поединки на международной арене.

Кроме того, на 24 апреля запланировано проведение Исполкома УАФ, членом которого, кстати, является Екатерина Монзуль, а на следующий день в Доме футбола состоится Конгресс, на котором будет заслушан отчет президента этой организации Андрея Шевченко о проделанной работе, отчеты Аудиторского органа УАФ и финансовый годовой отчет.

Ранее сообщалось, что накануне Конгресса в Киеве состоится матч, в котором известный украинский специалист Виталий Кварцяный снова станет главным тренером.