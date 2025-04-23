На один день. Кварцяный снова станет главным тренером

25 апреля в Киеве состоится очередной Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Как стало известно Sport.ua, делегаты начнут прибывать на мероприятие в Киев 24 апреля. В этот день в 16:00 на НТК имени Виктора Банникова начнется матч между сборными укомплектованными делегатами избранными областными ассоциациями футбола.

Одну из них будет возглавлять легендарный тренер, председатель Волынской ассоциации футбола Виталий Кварцяный, который последний раз руководил действиями футболистов «Волыни» еще в 2017 году. Другую – Игорь Гатауллин – известный функционер, председатель Винницкой ассоциации футбола.

По имеющейся информации, среди участников противостояния будут авторитетные в прошлом футболисты, в частности не исключено появление на поле экс-игрока национальной сборной Украины Олега Лужного – делегата от Львовской ассоциации футбола.

Конгресс УАФ начнет свою работу 25 апреля в 12:00 в Доме футбола в Киеве.

Ранее стало известно, кто будет избран первым вице-президентом УАФ.