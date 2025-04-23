Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На один день. Кварцяный снова станет главным тренером
Другие новости
23 апреля 2025, 10:11 |
1715
0

На один день. Кварцяный снова станет главным тренером

Тренер будет возглавлять команду на игре в Киеве

23 апреля 2025, 10:11 |
1715
0
На один день. Кварцяный снова станет главным тренером
ФК Волинь Луцк. Виталий Кварцяный

25 апреля в Киеве состоится очередной Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Как стало известно Sport.ua, делегаты начнут прибывать на мероприятие в Киев 24 апреля. В этот день в 16:00 на НТК имени Виктора Банникова начнется матч между сборными укомплектованными делегатами избранными областными ассоциациями футбола.

Одну из них будет возглавлять легендарный тренер, председатель Волынской ассоциации футбола Виталий Кварцяный, который последний раз руководил действиями футболистов «Волыни» еще в 2017 году. Другую – Игорь Гатауллин – известный функционер, председатель Винницкой ассоциации футбола.

По имеющейся информации, среди участников противостояния будут авторитетные в прошлом футболисты, в частности не исключено появление на поле экс-игрока национальной сборной Украины Олега Лужного – делегата от Львовской ассоциации футбола.

Конгресс УАФ начнет свою работу 25 апреля в 12:00 в Доме футбола в Киеве.

Ранее стало известно, кто будет избран первым вице-президентом УАФ.

По теме:
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Тренер Колоса: «Велетень после Шахтера улетел на Марс. Как его вернуть?»
Суркис просил Чеферина заменить Днепр-1 в еврокубках на другой клуб УПЛ
Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ Виталий Кварцяный Игорь Гатауллин Олег Лужный инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конфликт в Полесье: Ашур едва не подрался с футболистом – источник
Футбол | 22 апреля 2025, 11:53 27
Конфликт в Полесье: Ашур едва не подрался с футболистом – источник
Конфликт в Полесье: Ашур едва не подрался с футболистом – источник

У главного тренера житомирских «волков» возникло недопонимание с Лукасом Тейлором

Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Футбол | 23 апреля 2025, 06:47 3
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер

23 апреля в 18:00 будет проведен матч 1/2 финала Кубка Украины

Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Футбол | 23.04.2025, 07:46
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
СУРКИС: «Никто не думал, что этот футболист станет незаменимым для Динамо»
Футбол | 22.04.2025, 11:01
СУРКИС: «Никто не думал, что этот футболист станет незаменимым для Динамо»
СУРКИС: «Никто не думал, что этот футболист станет незаменимым для Динамо»
Экс-звезда Шахтера продолжает феерить. Интернасьонал оформил дикий камбек
Футбол | 23.04.2025, 10:06
Экс-звезда Шахтера продолжает феерить. Интернасьонал оформил дикий камбек
Экс-звезда Шахтера продолжает феерить. Интернасьонал оформил дикий камбек
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
22.04.2025, 08:55
Футбол
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
22.04.2025, 00:44
Футбол
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
21.04.2025, 22:32 2
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
21.04.2025, 08:16 1
Бокс
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
21.04.2025, 22:10
Футбол
Умер известный аргентинский голкипер, любивший отбивать пенальти
Умер известный аргентинский голкипер, любивший отбивать пенальти
21.04.2025, 15:58
Футбол
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
22.04.2025, 07:36 4
Бокс
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
21.04.2025, 08:49 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем