Стало известно, кто будет избран первым вице-президентом УАФ
Артем Стоянов заменит Павла Бойчука, который подал в отставку
25 апреля состоится Конгресс УАФ, в повестке дня которого есть и кадровые вопросы.
На Конгрессе должен быть избран новый первый вице-президент УАФ вместо Павла Бойчука, который ушел в отставку.
Как стало известно Sport.ua, главный претендент на эту вакантную должность – Артем Стоянов, член Исполкома УАФ, кандидат юридических наук, авторитетный юрист, имеет более чем 15-летний опыт консультирования и представительства в судах.
Также будут избраны главы, заместители председателей и члены органов осуществления футбольного правосудия УАФ.
Конгресс начнет работу 25 апреля в 12:00 в Доме футбола в Киеве.
ФОТО. Артем Стоянов станет первым вице-президентом УАФ
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