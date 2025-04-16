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Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 22:41 | Обновлено 16 апреля 2025, 23:03
1035
0

Стало известно, кто будет избран первым вице-президентом УАФ

Артем Стоянов заменит Павла Бойчука, который подал в отставку

16 апреля 2025, 22:41 | Обновлено 16 апреля 2025, 23:03
1035
0
Стало известно, кто будет избран первым вице-президентом УАФ
Артем Стоянов

25 апреля состоится Конгресс УАФ, в повестке дня которого есть и кадровые вопросы.

На Конгрессе должен быть избран новый первый вице-президент УАФ вместо Павла Бойчука, который ушел в отставку.

Как стало известно Sport.ua, главный претендент на эту вакантную должность – Артем Стоянов, член Исполкома УАФ, кандидат юридических наук, авторитетный юрист, имеет более чем 15-летний опыт консультирования и представительства в судах.

Также будут избраны главы, заместители председателей и члены органов осуществления футбольного правосудия УАФ.

Конгресс начнет работу 25 апреля в 12:00 в Доме футбола в Киеве.

ФОТО. Артем Стоянов станет первым вице-президентом УАФ

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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