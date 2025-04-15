Топ-менеджер Украинской ассоциации футбола покинул свою должность

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Павел Бойчук 14 апреля забрал документы и покинул свою должность.

Функционер отработал две недели после того, как написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Официально прекратить полномочия чиновника сможет Конгресс УАФ, который состоится 25 апреля. Бойчук курировал финансовый и юридический отделы в ассоциации.

Руководство УАФ никак не комментировало уход первого вице-президента. Одной из причин ухода Бойчука может быть конфликт с другим вице-президентом Александром Шевченко, по данным Бурбаса.