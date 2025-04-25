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  4. Украинский защитник Вердера: «Остались теплые воспоминания о Динамо Киев»
Германия
25 апреля 2025, 14:29 |
516
0

Украинский защитник Вердера: «Остались теплые воспоминания о Динамо Киев»

Тимофей Солодаренко рассказал о своей карьере в клубе и сборной

25 апреля 2025, 14:29 |
516
0
Украинский защитник Вердера: «Остались теплые воспоминания о Динамо Киев»
Instagram. Тимофей Солодаренко (по центру)

Защитник сборной Украины U-16 и немецкого «Вердера» Тимофей Солодаренко рассказал о своей карьере в клубе и сборной:

– Что осталось в памяти из периода в киевском «Динамо»?

– Только теплые воспоминания. Благодарен всем тренерам и партнерам по команде. Условия были хорошие, но в Германии гораздо более высокая конкуренция, больше сильных соперников, что помогает прогрессировать.

– Какие впечатления от пребывания в сборной Украины?

– Максимально положительные. Для меня большая честь выступать за сборную. Постараюсь попасть туда снова и доказать, что заслуживаю там играть. Если честно, у каждого парня в сборной есть свои сильные стороны. Они не случайно там – все по-своему выделяются.

– Как оцениваешь сотрудничество с тренером Олегом Голодюком?

– Он всегда был открыт для общения, поддерживал, указывал на ошибки. Я благодарен ему за доверие и возможность выйти на поле в составе сборной, – признался Тимофей.

Солодаренко является воспитанником киевского «Динамо», но в 2022 году перебрался в академию немецкого «Вердера». Защитник подписал полноценный контракт с командой Бундеслиги.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Вердер сборная Украины по футболу U-16 Динамо Киев
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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