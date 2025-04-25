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25 апреля 2025, 16:22 | Обновлено 25 апреля 2025, 16:27
133
0

Тренер Серены Уильямс: «Мужчины хотят плакать, а женщины – плачут»

Патрик Муратоглу рассказал о тренерской работе с мужчинами и женщинами

25 апреля 2025, 16:22 | Обновлено 25 апреля 2025, 16:27
133
0
Тренер Серены Уильямс: «Мужчины хотят плакать, а женщины – плачут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Муратоглу

Французский специалист Патрик Муратоглу выиграл 36 титулов в одиночном разряде в качестве тренера, включая десять побед на турнирах Большого шлема.

54-летний француз добился большого успеха, работая с рядом звезд на женском туре WTA. Вместе с американской легендой Сереной Уильямс Муратоглу выиграл десять мейджоров, дважды оформив карьерный Большой шлем. Патрик также сотрудничал с несколькими известными теннисистами ATP, и, возможно, самым громким именем среди них был Стефанос Циципас.

Во время интервью с обладательницей карьерного Большого шлема в миксте Даниэлой Хантуховой французский специалист выделил ключевое различие, которое он заметил между тренерской работой с мужчинами и женщинами.

«Есть одно большое различие, и многие теннисистки говорили мне то же самое. Игроки-мужчины хотят чувствовать, что они боссы. Они хотят, чтобы ты был за их спиной, чтобы они принимали решения, контролировали все, чувствовали власть.

Женщины же, напротив, хотят, чтобы ты был впереди. Это придает им уверенности. Я чувствую, что они ищут чувство безопасности, и для многих из них безопасность – это когда рядом тренер, который принимает решения за них. Не потому что они не могут, а потому что это дает им ощущение стабильности.

Если ты попытаешься тренировать мужчину, как женщину, он возненавидит это, и ничего не получится. И наоборот. Конечно, бывают исключения, но, думаю, большинству женщин нравится, когда тренер берет на себя принятие решений».

При этом Муратоглу также развенчал распространенное заблуждение, касающееся различий между игроками ATP и WTA.

«Я много раз слышал ошибочное мнение вроде: «Женщины гораздо более эмоциональны, чем мужчины». Об этом мне говорили всегда, когда речь заходила о тренерской работе.

Но я с этим не согласен. Я считаю, что мужчины столь же эмоциональны, как и женщины. Разница в том, что они этого не показывают, потому что хотят выглядеть сильными, у них развитое эго, и они считают, что проявлять эмоции – это не по-мужски. Они их прячут, но, поверьте, перед матчами они испытывают такой же страх.

Мужчины не будут плакать, потому что им стыдно, но они могут чувствовать, что хотят плакать. Женщинам не стыдно расплакаться.

Так что они не более эмоциональны. Просто они делятся своими чувствами с тобой намного охотнее. И в каком-то смысле это упрощает мне работу, потому что я точно знаю, что они чувствуют. С мужчинами все сложнее, они не хотят ничего показывать, потому что считают, что это делает их слабыми».

Сейчас Муратоглу тренирует бывшую первую ракетку мирового рейтинга и победительницу четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде Наоми Осаку. И он, несомненно, хотел бы добавить еще один титул в свое резюме в ближайшее время.

Осака вернется в строй на турнире WTA 125 в Сен-Мало в понедельник, 28 апреля.

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Патрик Муратоглу Даниэла Хантухова Серена Уильямс Стефанос Циципас Наоми Осака интервью фото
Вячеслав Кулаковский Источник
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