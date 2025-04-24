Бывшая первая ракетка мира получила wild card на турнир WTA 125 в Сен-Мало

Бывшая первая ракетка мирового рейтинга и победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде Наоми Осака (WTA 55) получила wild card на грунтовый турнир WTA 125 в Сен-Мало, Франция.

Накануне, 22 апреля, титулованная японская теннисистка потерпела поражение в первом раунде турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания. В трехсетовом поединке она проиграла итальянке Лючии Бронцетти (WTA 59).

Помимо японки на турнире в Сен-Мало заявлены две украинские теннисистки: Ангелина Калинина (WTA 74) и Юлия Стародубцева (WTA 99). Первый номер посева получит американка Алиша Паркс (WTA 53). Турнир пройдет с 27 апреля по 4 мая.