Бывшая первая ракетка мира получила wild card на турнир WTA 125 в Сен-Мало
Помимо Осаки на турнире заявлены две украинки: Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева
Бывшая первая ракетка мирового рейтинга и победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде Наоми Осака (WTA 55) получила wild card на грунтовый турнир WTA 125 в Сен-Мало, Франция.
Накануне, 22 апреля, титулованная японская теннисистка потерпела поражение в первом раунде турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания. В трехсетовом поединке она проиграла итальянке Лючии Бронцетти (WTA 59).
Помимо японки на турнире в Сен-Мало заявлены две украинские теннисистки: Ангелина Калинина (WTA 74) и Юлия Стародубцева (WTA 99). Первый номер посева получит американка Алиша Паркс (WTA 53). Турнир пройдет с 27 апреля по 4 мая.
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