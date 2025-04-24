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WTA
24 апреля 2025, 18:55 | Обновлено 24 апреля 2025, 19:00
223
0

Бывшая первая ракетка мира получила wild card на турнир WTA 125 в Сен-Мало

Помимо Осаки на турнире заявлены две украинки: Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева

24 апреля 2025, 18:55 | Обновлено 24 апреля 2025, 19:00
223
0
Бывшая первая ракетка мира получила wild card на турнир WTA 125 в Сен-Мало
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мирового рейтинга и победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде Наоми Осака (WTA 55) получила wild card на грунтовый турнир WTA 125 в Сен-Мало, Франция.

Накануне, 22 апреля, титулованная японская теннисистка потерпела поражение в первом раунде турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания. В трехсетовом поединке она проиграла итальянке Лючии Бронцетти (WTA 59).

Помимо японки на турнире в Сен-Мало заявлены две украинские теннисистки: Ангелина Калинина (WTA 74) и Юлия Стародубцева (WTA 99). Первый номер посева получит американка Алиша Паркс (WTA 53). Турнир пройдет с 27 апреля по 4 мая.

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WTA Сен-Мало Наоми Осака Алиша Паркс Ангелина Калинина Юлия Стародубцева Лючия Бронцетти фото
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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