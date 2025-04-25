Обновленный Кубок Украины. Шевченко назвал главные цели УАФ на 2025 год

25 апреля в Доме футбола (Киев) проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола. Во время заседания президент УАФ Андрей Шевченко назвал главные цели на 2025 год:

«Среди главных целей на этот год – цифровые инновации в украинском футболе, центр развития футбола, новые партнерские проекты и обновленный формат Кубка Украины», – сообщил функционер.

Работу над обновленным форматом Кубка Украины ведет специальная комиссия УАФ. Главное изменение коснется команд элитного дивизиона УПЛ – они будут начинать свой путь со стадии 1/16 или 1/32 финала.

В текущем розыгрыше Кубка осталось сыграть финал, в котором сойдутся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Решающий матч турнира состоится 14 мая в Житомире.

Ранее сообщалось, что Григорий Суркис получил специальную награду во время Конгресса УАФ в Киеве.