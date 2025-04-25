Другие новости25 апреля 2025, 13:17 |
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Суркис получил награду «Легенда украинского футбола» от УАФ
25 апреля в Киеве проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола
25 апреля 2025, 13:17 |
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25 апреля в киевском Доме футбола проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола, на котором также присутствует президент УАФ Андрей Шевченко.
Во время заседания состоялось вручение специальной награды «Легенда украинского футбола». Почетным отличием были награждены:
- тренер и футболист Владимир Мунтян. Он не смог приехать на Конгресс из-за состояния здоровья
- бывший президент УАФ, почетный член УЕФА Григорий Суркис
- заслуженный журналист Сергей Савелий посмертно (награду получил его сын Сергей).
Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко полностью доверяет нынешнему наставнику сборной Украины Сергею Реброва.
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напевно ДК - єдиний в історії клуб якого дискваліфікували за спробу підкупити рефері в єврокубках.
Хоча, якщо говорити саме про український футбол - то тут таки є певні заслуги, ну і навіть посада віце-президента УЄФА то говорить сама за себе. Основна заслуга Суркіса що не дав розвалити "Динамо", як це сталось з іншими київськими (і не лише) клубами, але і проблема в тому що не зміг разом з братом реформувати клуб і ДК зараз та ДК поч.2000-х то зовсім різного рівня команди