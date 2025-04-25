Суркис получил награду «Легенда украинского футбола» от УАФ

25 апреля в киевском Доме футбола проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола, на котором также присутствует президент УАФ Андрей Шевченко.

Во время заседания состоялось вручение специальной награды «Легенда украинского футбола». Почетным отличием были награждены:

тренер и футболист Владимир Мунтян. Он не смог приехать на Конгресс из-за состояния здоровья

бывший президент УАФ, почетный член УЕФА Григорий Суркис

заслуженный журналист Сергей Савелий посмертно (награду получил его сын Сергей).

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко полностью доверяет нынешнему наставнику сборной Украины Сергею Реброва.