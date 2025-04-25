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25 апреля 2025, 13:17 |
354
2

Суркис получил награду «Легенда украинского футбола» от УАФ

25 апреля в Киеве проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола

25 апреля 2025, 13:17 |
354
2
Суркис получил награду «Легенда украинского футбола» от УАФ
ФК Динамо Киев. Григорий Суркис

25 апреля в киевском Доме футбола проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола, на котором также присутствует президент УАФ Андрей Шевченко.

Во время заседания состоялось вручение специальной награды «Легенда украинского футбола». Почетным отличием были награждены:

  • тренер и футболист Владимир Мунтян. Он не смог приехать на Конгресс из-за состояния здоровья
  • бывший президент УАФ, почетный член УЕФА Григорий Суркис
  • заслуженный журналист Сергей Савелий посмертно (награду получил его сын Сергей).

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко полностью доверяет нынешнему наставнику сборной Украины Сергею Реброва.

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Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ Андрей Шевченко Григорий Суркис Сергей Савелий Владимир Мунтян награждение
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Микола Унгурян
ага, заслужив, є там одна легенда про шуби та Лігу чемпіонів....((((
напевно ДК - єдиний в історії клуб якого дискваліфікували за спробу підкупити рефері в єврокубках.
Хоча, якщо говорити саме про український футбол - то тут таки є певні заслуги, ну і навіть посада віце-президента УЄФА то говорить сама за себе.  Основна заслуга Суркіса що не дав розвалити "Динамо", як це сталось з іншими київськими (і не лише) клубами, але і проблема в тому що не зміг разом з братом реформувати клуб і ДК зараз та ДК поч.2000-х то зовсім різного рівня команди
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kadaad
За что!!!???
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