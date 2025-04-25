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  4. Шевченко сделал важное заявление о перспективах Реброва в сборной
Сборная УКРАИНЫ
25 апреля 2025, 12:40 |
1693
8

Шевченко сделал важное заявление о перспективах Реброва в сборной

Президент УАФ заявил о полной поддержке наставника национальной команды

25 апреля 2025, 12:40 |
1693
8
Шевченко сделал важное заявление о перспективах Реброва в сборной
УАФ. Андрей Шевченко

25 апреля в Доме футбола (Киев) проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола – впервые в истории УАФ ведет прямую трансляцию этого события на своем канале в Youtube.

Президент УАФ Андрей Шевченко сообщил важные новости о перспективах главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Функционер заявил, что наставник «сине-желтых» пользуется полной поддержкой УАФ.

«Мы полностью доверяем Реброву и его команде. Верим в него. Наша сборная летом сыграет на турнире в Канаде, который поможет подготовиться к отбору на чемпионат мира 2026 года», – заявил Шевченко.

В июне состоится товарищеский турнир в Канаде, где кроме хозяев сыграют сборные Новой Зеландии и Украины. В квалификации к отбору ЧМ соперниками подопечных Реброва станут команды Франции, Азербайджана и Исландии.

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Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу Сергей Ребров Андрей Шевченко конгресс УАФ
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 8
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Dnipro87
Згадую пісню з мультику:" друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий, верный друг!".
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+2
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Анатолий Михно
Ну що ж, то що ребров сам не піде у відставку було зрозуміло щє після першої гри з Пінічною Македонією, а ось тепер зрозуміло що Мундіаль пройде без нас. І я так розумію що навіть ПІСЛЯ не попадання на мундіаль контракт з ребровим продовжать... Секту любітєлєй Сірожи попрошу одразу приступити до мінусовання - це вобщєм все що і представляє Сірожа і збірна під його керівництвом - повний мінус.
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+1
BekXan
Реброва повинен бути звільнений,а якщо в нього є яйця і крапля поваги до себе і вболівальників піти самому Він вкотре довів що він клубний тренер ,а збірна це не його тема.
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0
Владислав Рейский
Какой-то совковый вздор-сюр, деятельность тш реброва надо оценивать по результу, а он есть и какой и стоит ли повторять его?
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0
Микола Унгурян
а що ще недостатньо було матчів та турнірів щоб оцінити компетенції Реброва? 
але, звісно, що зрозуміло що друг Андрюша не кине друга Сєрьожу....
Питання ж не у прізвищі тренера, а як грає збірна, і вже давно зрозуміло що Ребров нічого не додає збірній, є набір гравців, а немає команди
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0
serhiy
Я не розумію,людей ,чого він має йти в відставку коли в нього завдання вийти на чемпіонат світу.  Ми ще навіть не почали грати ці матчі ! От коли не вийде -от тоді -відставка !В нього в контракті не було поставлено завдання вийти в лігу А в Лізі Націй ! 
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0
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Теннис
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