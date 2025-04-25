Шевченко сделал важное заявление о перспективах Реброва в сборной
Президент УАФ заявил о полной поддержке наставника национальной команды
25 апреля в Доме футбола (Киев) проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола – впервые в истории УАФ ведет прямую трансляцию этого события на своем канале в Youtube.
Президент УАФ Андрей Шевченко сообщил важные новости о перспективах главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Функционер заявил, что наставник «сине-желтых» пользуется полной поддержкой УАФ.
«Мы полностью доверяем Реброву и его команде. Верим в него. Наша сборная летом сыграет на турнире в Канаде, который поможет подготовиться к отбору на чемпионат мира 2026 года», – заявил Шевченко.
В июне состоится товарищеский турнир в Канаде, где кроме хозяев сыграют сборные Новой Зеландии и Украины. В квалификации к отбору ЧМ соперниками подопечных Реброва станут команды Франции, Азербайджана и Исландии.
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