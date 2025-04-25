«Нам нужно чудо». Реакция болельщиков на неудачу Жироны

В четверг, 24 апреля, состоялся матч 33-го тура испанской Ла Лиги «Леганес» – «Жирона». Обе команды находятся под угрозой вылета из элитного дивизиона.

Виктор Цыганков вышел на матч в стартовом составе «Жироны». На 19-й минуте «Леганес» остался в меньшинстве после удаления Сиссе.

На 54-й минуте Кристиан Стуани вывел «Жирону» вперед. Но удержать победный результат команде Цыганкова не удалось. На второй компенсированной минуте «Леганес» сравнял счет благодаря голу Мунира Эль-Хаддади.

Подопечные Мичела сейчас с 35 очками занимают 16-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета «Жирону» отделяют три балла.

Утраченная победа разозлила болельщиков «Жироны».

Xiuxiueig Gironí: У меня нет слов. Какое разочарование, ребята. Я сломан. Сегодня это действительно больно, и сложно представить, что мы сможем отреагировать после этого матча. Нам нужно чудо. Во всяком случае, я не планирую сдаваться до конца. ВСЕГДА С ВАМИ, ЖИРОНА.

Stan Leganés: Даже с помощью судьи вы не сможете победить команду, которую хотят отправить во второй дивизион.

Sr. Síndic: Ну, я думал, что они вылетят в низшую лигу в следующем году, но я вижу, что половина команды отошла от дел и горит желанием уйти, а Мичел сдался... Я вижу, что Леганес и Алавес гораздо более связаны… Даже Лас-Пальмас… Они пахнут смертью и демонтажем лишних трибун…

Tomás Guarnido León: Мы выбросили в мусорку 45 минут. Мичел подавлен этой ситуацией. И было доказано, что задницы Порту и Стуани приносят больше пользы, чем виртуозность, которой, по мнению Данджумы, он обладает. В Вильярреале над нами до сих пор смеются за то, что он здесь.

El Rincón de Guti: У Мичела были трудности с заменами, они не добавляют, а отнимают.

xsaguila: Команда трусов и игроков, непригодных для первого дивизиона.

Аlbert Offret: «Леганес» сравнял счёт, проведя весь матч на одного человека меньше. Это неприемлемо.