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  4. Караваев пояснил, как Динамо удалось обыграть Буковину в Кубке Украины
Кубок Украины
25 апреля 2025, 12:21 |
133
0

Караваев пояснил, как Динамо удалось обыграть Буковину в Кубке Украины

Александр считает, «Динамо» победило благодаря своему мастерству

25 апреля 2025, 12:21 |
133
0
Караваев пояснил, как Динамо удалось обыграть Буковину в Кубке Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями от победы своей команды над «Буковиной» в полуфинале Кубка Украины (4:1).

– Буковина по игре в первом тайме вас застала врасплох?

– Где-то понимали, что так и будет. Они почувствовали, что могут создавать моменты у наших ворот, и мы сами сделали им подарок.

– Замены по поду второго тайма стали ключевыми?

– Конечно, появление свежих игроков всегда дает импульс, однако все понимали, что нужно будет прибавлять.

– Какое впечатление оставила после себя Буковина?

– Хорошая команда, которая борется за повышение. Пока им трудновато дается конкурировать в первой лиге за высокие места, но у них все еще впереди. Каждая команда хочет показать себя на фоне «Динамо» и «Буковина» не стала исключением.

Одну игру на эмоциях ты можешь выдать, но нужно показывать стабильность на дистанции. Против «Динамо» все выходят с двойной мотивацией. Я знаю, как это, играя в предыдущих клубах. Кубок тем и классный, что любая команда может создать любой проблеме.

В финальном матче донецкий «Шахтер» сыграет против киевского «Динамо». Матч запланирован на 14 мая. Стартовый свисток в Житомире, где и состоится финальный матч, прозвучит в 19.00.

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Александр Караваев Кубок Украины по футболу Динамо Киев Буковина Черновцы Буковина - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: XSport
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