КАРАВАЕВ: «Матч с Шахтером? Позади очень сильная Александрия»
Александр высказался о предстоящем матче 26 тура УПЛ
Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями от матча против донецкого «Шахтера» в 26 туре Украинской Премьер-лиги.
– Далее – «Классическое». Победа над Шахтером окончательно решит судьбу чемпионства?
– И да, и нет. Есть четыре тура. Позади очень сильная Александрия, проводящая классный сезон. Их так же не стоит сбрасывать со счетов.
– Тот факт, что матч был сыгран во Львове, вам однозначно на руку, соглашаетесь?
– Да. Не надо никуда ехать и можно несколько дней провести во Львове, особенно по хорошей погоде (улыбается).
Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 25 сыгранных матчей. В финальном матче Кубка Украины «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дания за тур до конца выиграла чемпионат в Дивизионе 1A
В сети завирусилось видео с тренировки серба перед стартом на Мастерсе в Мадриде