Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРАВАЕВ: «Матч с Шахтером? Позади очень сильная Александрия»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 11:33 | Обновлено 25 апреля 2025, 12:19
435
2

КАРАВАЕВ: «Матч с Шахтером? Позади очень сильная Александрия»

Александр высказался о предстоящем матче 26 тура УПЛ

25 апреля 2025, 11:33 | Обновлено 25 апреля 2025, 12:19
435
2
КАРАВАЕВ: «Матч с Шахтером? Позади очень сильная Александрия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями от матча против донецкого «Шахтера» в 26 туре Украинской Премьер-лиги.

– Далее – «Классическое». Победа над Шахтером окончательно решит судьбу чемпионства?

– И да, и нет. Есть четыре тура. Позади очень сильная Александрия, проводящая классный сезон. Их так же не стоит сбрасывать со счетов.

– Тот факт, что матч был сыгран во Львове, вам однозначно на руку, соглашаетесь?

– Да. Не надо никуда ехать и можно несколько дней провести во Львове, особенно по хорошей погоде (улыбается).

Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 25 сыгранных матчей. В финальном матче Кубка Украины «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера».

По теме:
Караваев пояснил, как Динамо удалось обыграть Буковину в Кубке Украины
Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником
Заря – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Караваев Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: XSport
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
Хоккей | 25 апреля 2025, 07:05 8
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица

Дания за тур до конца выиграла чемпионат в Дивизионе 1A

Новак ДЖОКОВИЧ: «Нах*й этот спорт, нах*й теннис, нах*й это все»
Теннис | 25 апреля 2025, 08:39 4
Новак ДЖОКОВИЧ: «Нах*й этот спорт, нах*й теннис, нах*й это все»
Новак ДЖОКОВИЧ: «Нах*й этот спорт, нах*й теннис, нах*й это все»

В сети завирусилось видео с тренировки серба перед стартом на Мастерсе в Мадриде

Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Футбол | 24.04.2025, 13:52
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
ПСЖ – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 25.04.2025, 11:55
ПСЖ – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ПСЖ – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Футбол | 24.04.2025, 20:47
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
ну теоретично то так, але навіть якщо ДК програє то дуже сумнівно що зможе втратити ще 4 очки щоб Олександрія могла зачепитись за чемпіонство
Ответить
0
Remark
Якщо Шахта від сільської команди 4 ковтає, то ДК точно заб'є, при чому в першому таймі. Пукани ботів будуть горіти дуже сильно!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
23.04.2025, 12:31 82
Футбол
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
24.04.2025, 10:11
Футбол
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
23.04.2025, 19:21
Футбол
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
24.04.2025, 07:47 1
Футбол
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
23.04.2025, 17:06 1
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
23.04.2025, 08:23 25
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
23.04.2025, 08:58 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем