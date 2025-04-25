КАРАВАЕВ: «Матч с Шахтером? Позади очень сильная Александрия»

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями от матча против донецкого «Шахтера» в 26 туре Украинской Премьер-лиги.

– Далее – «Классическое». Победа над Шахтером окончательно решит судьбу чемпионства?

– И да, и нет. Есть четыре тура. Позади очень сильная Александрия, проводящая классный сезон. Их так же не стоит сбрасывать со счетов.

– Тот факт, что матч был сыгран во Львове, вам однозначно на руку, соглашаетесь?

– Да. Не надо никуда ехать и можно несколько дней провести во Львове, особенно по хорошей погоде (улыбается).

Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 25 сыгранных матчей. В финальном матче Кубка Украины «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера».