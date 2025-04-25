Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 11:33 |
1633
0

Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником

Андрей Тотовицкий поддерживает форму с командой U-17

25 апреля 2025, 11:33 |
1633
0
Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником
ФК Шахтер Донецк. Андрей Тотовицкий

Донецкий «Шахтер» не собирается продлевать контракт с 32-летним полузащитником Андреем Тотовицким, так как тренерский штаб «горняков» не рассчитывает на футболиста.

Действующее соглашение с клубом заканчивается после текущего сезона – игрок получит статус свободного агента. В начале кампании 2024/25 Тотовицкий был на сборах с «Колосом», однако получил травму и клуб из Ковалевки принял решение отказаться от аренды.

В феврале 2025 года футболист восстановился после повреждения и приступил к индивидуальным занятиям. Сначала Тотовицкий тренировался в Киеве с «Шахтером» U-17, а сейчас находится в расположении клуба U-19 по приглашению главного тренера Алексея Белика.

Последний раз Тотовицкий играл в официальных матчах еще в сезоне 2023/24 в «Колосе» – тогда провел шесть матчей в чемпионате и отдал две результативные передачи.

По теме:
КАРАВАЕВ: «Матч с Шахтером? Позади очень сильная Александрия»
Шанс для Трубина? У Манчестер Сити возникли проблемы с новым голкипером
Звезда Манчестер Юнайтед может заменить Мудрика в Челси
Шахтер Донецк Андрей Тотовицкий трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
Футбол | 24 апреля 2025, 13:27 1
Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма

Каталонский клуб продал Алекса Валье в «Комо»

Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Теннис | 24 апреля 2025, 19:31 7
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0

Надежда вместе с Сюй Ифань разгромила тандем Панова / Штоллар в 1-м раунде тысячника

Барселона не может договориться о новом контракте с одним из лидеров клуба
Футбол | 25.04.2025, 11:51
Барселона не может договориться о новом контракте с одним из лидеров клуба
Барселона не может договориться о новом контракте с одним из лидеров клуба
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Футбол | 25.04.2025, 09:04
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Существует джентельменское соглашение. Байер поставил ультиматум Алонсо
Футбол | 25.04.2025, 10:59
Существует джентельменское соглашение. Байер поставил ультиматум Алонсо
Существует джентельменское соглашение. Байер поставил ультиматум Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
24.04.2025, 09:22
Футбол
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
24.04.2025, 08:22 1
Футбол
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
23.04.2025, 12:31 82
Футбол
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
24.04.2025, 10:11
Футбол
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
24.04.2025, 09:51 1
Бокс
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
23.04.2025, 18:23 2
Снукер
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
23.04.2025, 08:23 25
Футбол
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
23.04.2025, 19:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем