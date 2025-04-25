Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником

Донецкий «Шахтер» не собирается продлевать контракт с 32-летним полузащитником Андреем Тотовицким, так как тренерский штаб «горняков» не рассчитывает на футболиста.

Действующее соглашение с клубом заканчивается после текущего сезона – игрок получит статус свободного агента. В начале кампании 2024/25 Тотовицкий был на сборах с «Колосом», однако получил травму и клуб из Ковалевки принял решение отказаться от аренды.

В феврале 2025 года футболист восстановился после повреждения и приступил к индивидуальным занятиям. Сначала Тотовицкий тренировался в Киеве с «Шахтером» U-17, а сейчас находится в расположении клуба U-19 по приглашению главного тренера Алексея Белика.

Последний раз Тотовицкий играл в официальных матчах еще в сезоне 2023/24 в «Колосе» – тогда провел шесть матчей в чемпионате и отдал две результативные передачи.