ФОТО. Оформил дубль. Шевченко и Ребров сыграли друг против друга
Товарищеский матч состоялся накануне Конгресса Украинской ассоциации футбола
24 апреля пройдет Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ). Накануне этого события делегаты от областных федерации и представители УАФ провели товарищеский матч.
Две команды – «синие» и «желтые» – сыграли на стадионе имени Виктора Банникова. Первых возглавлял именитый украинский тренер Виталий Кварцяный, вторыми руководили Андрей Биба и Игорь Гатауллин.
«Желтые» уверенно одолели соперника со счетом 6:3, а дублем отметился президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Стоит отметить, что в составе «синих» играл нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров – на его счету один забитый гол.
ФОТО. Товарищеский матч накануне Конгресса УАФ в Киеве
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