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25 апреля 2025, 12:07 |
739
0

ФОТО. Оформил дубль. Шевченко и Ребров сыграли друг против друга

Товарищеский матч состоялся накануне Конгресса Украинской ассоциации футбола

25 апреля 2025, 12:07 |
739
0
ФОТО. Оформил дубль. Шевченко и Ребров сыграли друг против друга
УАФ

24 апреля пройдет Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ). Накануне этого события делегаты от областных федерации и представители УАФ провели товарищеский матч.

Две команды – «синие» и «желтые» – сыграли на стадионе имени Виктора Банникова. Первых возглавлял именитый украинский тренер Виталий Кварцяный, вторыми руководили Андрей Биба и Игорь Гатауллин.

«Желтые» уверенно одолели соперника со счетом 6:3, а дублем отметился президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Стоит отметить, что в составе «синих» играл нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров – на его счету один забитый гол.

ФОТО. Товарищеский матч накануне Конгресса УАФ в Киеве

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Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ Андрей Шевченко Сергей Ребров товарищеские матчи
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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