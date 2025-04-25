ФОТО. Оформил дубль. Шевченко и Ребров сыграли друг против друга

24 апреля пройдет Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ). Накануне этого события делегаты от областных федерации и представители УАФ провели товарищеский матч.

Две команды – «синие» и «желтые» – сыграли на стадионе имени Виктора Банникова. Первых возглавлял именитый украинский тренер Виталий Кварцяный, вторыми руководили Андрей Биба и Игорь Гатауллин.

«Желтые» уверенно одолели соперника со счетом 6:3, а дублем отметился президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Стоит отметить, что в составе «синих» играл нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров – на его счету один забитый гол.

ФОТО. Товарищеский матч накануне Конгресса УАФ в Киеве