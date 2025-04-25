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25 апреля 2025, 10:35 | Обновлено 25 апреля 2025, 10:36
363
0

Дубль Шевченко, гол Реброва. Состоялся товарищеский матч накануне Конгресса

Ветераны украинского футбола размялись в Киеве

25 апреля 2025, 10:35 | Обновлено 25 апреля 2025, 10:36
363
0
Дубль Шевченко, гол Реброва. Состоялся товарищеский матч накануне Конгресса
УАФ. Андрей Шевченко

25 апреля в Киеве в Доме футбола пройдет очередной Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Как стало известно Sport.ua, прибывшие в столицу делегаты от областных ассоциаций футбола приняли участие в матче, состоявшемся на НТК имени Виктора Банникова (два тайма по 30 минут).

Победу одержала сборная, которую возглавлял председатель Винницкой ассоциации футбола Игорь Гатауллин – 6:3. Дубль в составе победителей оформил президент УАФ Андрей Шевченко.

В рядах соперника отметился одним точным ударом вице-президент УАФ, главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров, который провел поединок без замен.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола наказала шесть клубов УПЛ.

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Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ Андрей Шевченко Сергей Ребров Игорь Гатауллин инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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