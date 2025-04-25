Дубль Шевченко, гол Реброва. Состоялся товарищеский матч накануне Конгресса
Ветераны украинского футбола размялись в Киеве
25 апреля в Киеве в Доме футбола пройдет очередной Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Как стало известно Sport.ua, прибывшие в столицу делегаты от областных ассоциаций футбола приняли участие в матче, состоявшемся на НТК имени Виктора Банникова (два тайма по 30 минут).
Победу одержала сборная, которую возглавлял председатель Винницкой ассоциации футбола Игорь Гатауллин – 6:3. Дубль в составе победителей оформил президент УАФ Андрей Шевченко.
В рядах соперника отметился одним точным ударом вице-президент УАФ, главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров, который провел поединок без замен.
Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола наказала шесть клубов УПЛ.
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