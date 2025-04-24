Дисквалификация и штрафы. УАФ наказала шесть клубов УПЛ

Контрольно-диспиплинарный комитет УАФ вынес ряд решений после матчей последних туров чемпионата Украины. Игрок Ворсклы Антон Салабай получил дисквалификацию за грубость, а клубы Полесье, Черноморец, ЛНЗ, Кривбасс, Ворскла и Колос получили штрафы на различные нарушения.

КДК УАФ:

– рассмотрев материалы по матчу 23-го тура VBET Украинской Премьер-лиги ФК «Полесье» (Житомир) – ФК «Карпаты» (Львов), который состоялся 7 апреля 2025 года, обязал ФК «Полесье» (Житомир) уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен (за использование болельщиками пиротехнических средств) и обязательный денежный взнос в размере 200 000 (двести тысяч) гривен (за демонстрацию болельщиками символики дискриминационного характера);

– рассмотрев материалы о возможном нарушении ФК «Черноморец» (Одесса) регламентных норм во время матча 23-го тура VBET Украинской Премьер-лиги ФК «Черноморец» (Одесса) – ФК ЛНЗ (Черкассы), который состоялся 5 апреля 2025 года, обязал ФК «Черноморец» (Одесса) уплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен (за повторное несоблюдение ФК «Черноморец» (Одесса) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно –о проведении матча без зрителей);

– рассмотрев материалы о возможном нарушении ФК ЛНЗ (Черкассы) регламентных норм во время матча 24-го тура VBET Украинской Премьер-лиги ФК ЛНЗ (Черкассы) – ФК «Шахтер» (Донецк), который состоялся 11 апреля 2025 года, обязал ФК ЛНЗ (Черкассы) уплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен (за несоблюдение ФК ЛНЗ (Черкассы) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно – повторное превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе);

– рассмотрев материалы по матчу 24-го тура VBET Украинской Премьер-лиги ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) – ФК «Динамо» (Киев), который состоялся 12 апреля 2025 года, обязал ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) уплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен (за несоблюдение ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно – превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе) и обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен (за несанкционированное появление в игровой зоне постороннего лица);

– рассмотрев материалы относительно возможного нарушения ФК «Ворскла» (Полтава) регламентных норм после матча 24-го тура VBET Украинской Премьер-лиги ФК «Ворскла» (Полтава) – ФК «Полесье» (Житомир), который состоялся 13 апреля 2025 года, обязал ФК «Ворскла» (Полтава) оплатить обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен (за неявку главного тренера ФК «Ворскла» (Полтава) на флеш-интервью);

– рассмотрев материалы по удалению футболиста ФК «Ворскла» (Полтава) Антона Салабая во время матча 24-го тура VBET Украинской Премьер-лиги ФК «Ворскла» (Полтава) – ФК «Полесье» (Житомир), который состоялся 13 апреля 2025 года, отстранил футболиста ФК «Ворскла» (Полтава) Антона Салабая от участия в соревнованиях на 2 (два) матча (за серьезное игровое нарушение);

– рассмотрев материалы о возможном нарушении Регламента УПЛ ФК «Колос» (Ковалевка) во время матча 24-го тура VBET Украинской Премьер-лиги ФК «Левый берег» (Киев) - ФК «Колос» (Ковалевка), который состоялся 13 апреля 2025 года, обязал ФК «Колос» (Ковалевка) оплатить обязательный денежный взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) гривен (за повторную задержку начала матча).