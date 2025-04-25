Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Накануне матча с Костюк. Британка делится своими ощущениями в Мадриде
WTA
25 апреля 2025, 11:46 | Обновлено 25 апреля 2025, 11:50
120
0

Накануне матча с Костюк. Британка делится своими ощущениями в Мадриде

Эмма Радукану рассказала журналистам о своем состоянии после старта турнира

25 апреля 2025, 11:46 | Обновлено 25 апреля 2025, 11:50
120
0
Накануне матча с Костюк. Британка делится своими ощущениями в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

25 апреля, в матче второго круга турнира WTA 1000 в Мадриде между собой сыграют Марта Костюк (WTA 36) и Эмма Радукану (WTA 49).

Накануне, после своего первого поединка, 22-летняя британка рассказала журналистам о своем состоянии и ощущениях после старта турнира.

В первом круге Радукану одержала трудную победу со счетом 7:6 (7:4), 6:4 над нидерландкой Сюзан Ламенс. Британская теннисистка осознает, что с момента ее последней победы на открытом грунте прошло целых три года.

«Честно говоря, я не чувствую себя достаточно привычно и уверенно на грунте», – призналась Радукану журналистам на арене Caja Mágica перед матчем 1/32 финала против украинской теннисистки Марты Костюк.

«Я думаю, что это для меня абсолютно новая поверхность, но я воспринимаю все спокойно. Мне приятно слышать, что кто-то считает, что грунт может мне подойти, учитывая мой стиль игры и физические данные. Но на данный момент я не чувствую себя на ней особенно комфортно и уверенно. Но я считаю, что участие в таких турнирах поможет мне набраться опыта на будущее».

Победа над Ламенс далась ей нелегко. Эмма трижды проиграла свою подачу и реализовала только 61% первых подач. Тем не менее, ей удалось победить в двух сетах. Чемпионка Открытого чемпионата США 2021 выразила удовлетворение своей стойкостью в двухчасовом матче и поблагодарила Марка Петчи, бывшего тренера Энди Маррея. Петчи, который также работает телекомментатором, сейчас помогает Радукану эпизодически и присутствует на ее матчах с турнира в Майами.

«Очень приятно иметь поддержку тренеров во время матча, возможность общаться с ними и чувствовать их участие. Думаю, они отлично справились с тем, чтобы помочь мне сохранять спокойствие в напряженные моменты.

Я обожаю ту поддержку, которую получаю здесь, в Мадриде. У людей здесь особая энергия, и болельщики очень эмоциональные. Я чувствую внимание и поддержку везде, где бы ни была, и это действительно здорово. Также мне очень нравится сам город. Мадрид определенно один из моих любимых городов Европы. Так что находиться здесь – это здорово.

Самая большая трудность – это высота. Это сложно, но по мере улучшения игры подача может стать моим оружием. Думаю, у меня и так хороший прием, и я продолжаю укреплять эту часть своей игры», – сказала Радукану.

По теме:
Марта Костюк – Эмма Радукану. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Сонай Картал. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Марта Костюк – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Мадрид Эмма Радукану Марта Костюк Сюзан Ламенс интервью
Вячеслав Кулаковский Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Александрия
Футбол | 25 апреля 2025, 09:15 3
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Александрия
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Александрия

Матч 26-го тура УПЛ состоится 25 апреля в 15:30

Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Футбол | 24 апреля 2025, 22:17 1
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»

Аргентинец – о бывшем тренере Тито Виланове

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 25 апреля
Теннис | 25.04.2025, 07:39
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 25 апреля
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 25 апреля
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Футбол | 24.04.2025, 13:52
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
Футбол | 24.04.2025, 13:27
Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
23.04.2025, 20:38 3
Футбол
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
24.04.2025, 07:47 1
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
23.04.2025, 08:58 6
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
23.04.2025, 08:23 25
Футбол
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
23.04.2025, 17:06 1
Теннис
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
23.04.2025, 12:31 82
Футбол
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
25.04.2025, 07:48 1
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
25.04.2025, 07:05 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем