Накануне матча с Костюк. Британка делится своими ощущениями в Мадриде

25 апреля, в матче второго круга турнира WTA 1000 в Мадриде между собой сыграют Марта Костюк (WTA 36) и Эмма Радукану (WTA 49).

Накануне, после своего первого поединка, 22-летняя британка рассказала журналистам о своем состоянии и ощущениях после старта турнира.

В первом круге Радукану одержала трудную победу со счетом 7:6 (7:4), 6:4 над нидерландкой Сюзан Ламенс. Британская теннисистка осознает, что с момента ее последней победы на открытом грунте прошло целых три года.

«Честно говоря, я не чувствую себя достаточно привычно и уверенно на грунте», – призналась Радукану журналистам на арене Caja Mágica перед матчем 1/32 финала против украинской теннисистки Марты Костюк.

«Я думаю, что это для меня абсолютно новая поверхность, но я воспринимаю все спокойно. Мне приятно слышать, что кто-то считает, что грунт может мне подойти, учитывая мой стиль игры и физические данные. Но на данный момент я не чувствую себя на ней особенно комфортно и уверенно. Но я считаю, что участие в таких турнирах поможет мне набраться опыта на будущее».

Победа над Ламенс далась ей нелегко. Эмма трижды проиграла свою подачу и реализовала только 61% первых подач. Тем не менее, ей удалось победить в двух сетах. Чемпионка Открытого чемпионата США 2021 выразила удовлетворение своей стойкостью в двухчасовом матче и поблагодарила Марка Петчи, бывшего тренера Энди Маррея. Петчи, который также работает телекомментатором, сейчас помогает Радукану эпизодически и присутствует на ее матчах с турнира в Майами.

«Очень приятно иметь поддержку тренеров во время матча, возможность общаться с ними и чувствовать их участие. Думаю, они отлично справились с тем, чтобы помочь мне сохранять спокойствие в напряженные моменты.

Я обожаю ту поддержку, которую получаю здесь, в Мадриде. У людей здесь особая энергия, и болельщики очень эмоциональные. Я чувствую внимание и поддержку везде, где бы ни была, и это действительно здорово. Также мне очень нравится сам город. Мадрид определенно один из моих любимых городов Европы. Так что находиться здесь – это здорово.

Самая большая трудность – это высота. Это сложно, но по мере улучшения игры подача может стать моим оружием. Думаю, у меня и так хороший прием, и я продолжаю укреплять эту часть своей игры», – сказала Радукану.