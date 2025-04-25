«Именно тот игрок, который нам нужен». Реакция фанов на гол Зубкова

В четверг, 24 апреля, состоялся полуфинальный матч Кубка Турции. «Трабзонспор» на своем поле принимал «Гезтепе» и одержал победу со счетом 2:0.

В стартовом составе «Трабзонспора» вышли украинцы Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов. Зубков забил на 89-й минуте, закрепив преимущество своей команды и закрыв вопрос о победителе матча.

yosuufirr: Зубков может стать лучшим правым вингером Лиги.

Burak: Именно тот игрок, который нам нужен. Он становится лучше с каждым днем.

4LP3R3N: Это тот парень, которому можно отдать миллионы.

Ali Özdin: В матче в Гезтепе мы увидели, что расстановка 4-4-2 была лучше, чем расстановка с Чамом. Сикан тоже сыграл неплохо. Команда выглядела хорошо с такими качественными игроками, как Нвакаэме и Зубков. Мы должны продолжить использовать это формирование. Чам не заслуживает стартового состава с таким выступлением.

kara: Зубков – невероятно хороший футболист, но в следующем году в лагере Фатиха Текке он превратится во что-то странное.

fatihgz28: Зубков лучше всех наших вингеров. Тренер не выдерживает критики, но если мы попадем в Европу, то определенно должны остаться с ним.

Alejandro: Несколько дней назад мы говорили о том, что Трабзонспору нужна звезда, а сегодня подтвердилось, что они нашли ее в лице Александра Зубкова. Он забил гол в четвертьфинале, обеспечив своей команде выход в финал, а сегодня обеспечил им место в финале.